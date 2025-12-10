STIMIGLIANO: I CARABINIERI ESEGUONO UN ORDINE DI CARCERAZIONE PER REITERATI MALTRATTAMENTI IN FAMIGLIA

La Stazione Carabinieri di Stimigliano ha eseguito un ordine di carcerazione nei confronti di una cittadina italiana di 53 anni, emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Rieti a seguito di reiterate violazioni delle misure cautelari precedentemente impostele.

La donna, protagonista di una grave vicenda di maltrattamenti in famiglia ai danni della madre, da tempo poneva in essere condotte violente e vessatorie al fine di ottenere denaro per l’acquisto di sostanze stupefacenti, verso le quali aveva sviluppato una forte dipendenza.

Le continue richieste di aiuto della vittima avevano già portato i Carabinieri della Stazione di Stimigliano e della Compagnia di Poggio Mirteto a richiedere, in una prima fase, l’emissione di un’ordinanza di allontanamento dalla casa familiare.

La misura, tuttavia, era stata più volte violata, fino a determinare anche l’arresto della donna.

Successivamente, all’atto della sua scarcerazione, le era stato imposto il divieto di dimora nel Comune di residenza della madre, prescrizione anch’essa più volte disattesa.

Le ulteriori violazioni hanno quindi portato a un nuovo deferimento all’Autorità Giudiziaria.

Considerata la pericolosità della situazione e la reiterazione delle condotte, la Procura ha quindi emesso un ordine di carcerazione.

Nelle scorse ore, i militari della Stazione Carabinieri di Stimigliano hanno rintracciato la donna ed eseguito il provvedimento, conducendo l’interessata presso la Casa Circondariale Femminile di Roma Rebibbia.

Si dà atto, come di consueto, che il procedimento penale è ancora nella fase delle indagini preliminari e che eventuali responsabilità penali saranno valutate dall’Autorità Giudiziaria.