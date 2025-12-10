Dopo l’articolo di stampa, l’ascensore viene riparato

Piglio, Scarfagna: “Doveroso abbattere le barriere architettoniche, è paradossale che in tanti mesi di disservizio non siano intervenuti prima”

Dopo la pubblicazione avvenuta lunedì scorso dal titolo “Senza l’ascensore la sala Eureka non è accessibile ai disabili” https://www.ilgiornaledellazio.it/senza-lascensore-la-sala-eureka-non-e-accessibile-ai-disabili/ oggi con grande gioia della comunità pigliese, sono stati tolti i nastri di divieto, dall’amministrazione comunale del Sindaco Felli, che ha provveduto alla riparazione dell’ascensore, affinché i due eventi natalizi il 13 ed 5 del 13 dicembre “La Presentazione “Dal Primo Libro sull’Avvento della Grande Farfalla” e quello del 5 gennaio “le Note del Comprensivo : Maestri in Concerto” che si svolgeranno nella sala Eureka siano accessibili a tutti, senza discriminazioni per i disabili. Un’azione che risolve una problematica sociale importante, visto che la funzionalità dell’ascensore elimina le barriere architettoniche per i disabili di accedere alla sala, ma allo stesso tempo lascia un po’ di l’amaro in bocca. “E’ importante che l’ascensore sia stata riparato ed ora sia accessibile a tutti –commenta il consigliere Cristian Scarfagna che aveva denunciato il grave fatto- ma l’intervento del Sindaco Mario Felli evidenzia degli aspetti alquanto preoccupanti, innanzi tutto erano mesi che l’ascensore era fuori servizio creando disagi a disabili ed anziani che in più occasioni anche di persona hanno chiesto al Sindaco di far riparare l’ascensore perché gli anziani non potevano neanche recarsi al mercato settimanale, e il “signor ci penso io” li rassicurava che lo avrebbe fatto riparare, ma come al solito tutte chiacchiere. Oggi grazie ad un articolo di stampa , che ha acceso i riflettori sul caso, il Sindaco Felli è stato costretto ad attivarsi per evitare la brutta immagine che stava dando di Piglio, quale Comune non inclusivo, e allora la domanda che ogni cittadino di Piglio deve porsi è la seguente: ma è possibile che per ottenere un semplice servizio utile e necessario alla fascia debole della popolazione, si è costretti a rivolgersi ai mezzi di comunicazione? Una qualunque amministrazione diligente ha il compito di essere al servizio del territorio e della popolazione, questo è il significato di fare politica, a Piglio invece l’unica costante è: l’indifferenza verso il territorio e verso la popolazione che si rappresenta!!!! Purtroppo non solo io ma gran parte della popolazione, è certa che se non si fosse pubblicizzata la vicenda, l’ascensore non sarebbe stato riparato neanche per accedere ai due eventi natalizi. Perché è così che funziona, il Sindaco e la sua amministrazione confidano in una popolazione silente e sottomessa, in modo tale che i problemi non emergono, facendo sembrare che tutto vada bene. Mi dispiace caro Sindaco e cari amministratori, le cose non stanno così la comunità pigliese è stanca e frustrata da questa vostra indifferenza, che sta isolando Piglio lasciandolo nel degrado totale”. Il consigliere Scarfagna, si lascia andare ad un’analisi generale che non riguarda solo l’ascensore di piazza Roma. Comunque noi ringraziamo per i tanti messaggi di apprezzamento ricevuti dopo l’articolo pubblicato, evidentemente la problematica era da troppo tempo sentita dalla popolazione, e noi ringraziamo il Sindaco Mario Felli e la sua Amministrazione che dopo il nostro articolo, ha mostrato sensibilità intervenendo nella riparazione, affinchè senza alcuna discriminazione tutti i cittadini e non, possano partecipare agli eventi natalizi, e possano usufruire (soprattutto gli anziani) nei giorni a seguire del servizio. Come sempre disponibile a ricevere interventi da parte del Sindaco Mario Felli e dei membri della sua amministrazione.