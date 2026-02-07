sabato, Febbraio 7, 2026

Top 5 di questa settimana

Articoli correlati

RIETI. LITE TRA EX FIDANZATI: I CARABINIERI DENUNCIANO UNA DONNA PER RAPINA.

RIETI e PROVINCIA
redazione
Author: redazione
1 min.read

I Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Rieti hanno deferito in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Rieti una donna di 29 anni, di nazionalità straniera e domiciliata nel capoluogo, in quanto ritenuta responsabile del reato di rapina.

Il provvedimento è scaturito al termine di un intervento effettuato dai militari dell’Arma a seguito di una segnalazione pervenuta alla Centrale Operativa dei Carabinieri di Rieti tramite il Numero Unico di Emergenza 112, che segnalava una lite particolarmente animata tra un uomo e una donna nei pressi di un noto centro commerciale della città.

I militari, giunti tempestivamente sul posto, hanno individuato la coppia oggetto della segnalazione, composta da un uomo di 50 anni e da una donna di 29 anni, entrambi di nazionalità straniera. L’uomo ha riferito ai Carabinieri di essersi incontrato con l’ex compagna per chiarire alcune questioni personali e che, nel corso del confronto, degenerato in un acceso alterco, la donna lo avrebbe colpito più volte al volto, sottraendogli il telefono cellulare e occultandolo sulla propria persona.

L’immediato e coordinato intervento dei militari dell’Arma ha consentito di fermare la presunta responsabile e, con l’ausilio di un’agente femminile della Polizia Locale di Rieti, procedere alla perquisizione personale, che ha permesso di rinvenire il telefono cellulare sottratto, risultato di proprietà dell’uomo. Il dispositivo è stato quindi recuperato e restituito al legittimo proprietario.

Alla luce degli elementi raccolti e degli accertamenti svolti nell’immediatezza dei fatti, la donna è stata deferita in stato di libertà all’Autorità Giudiziaria di Rieti per il reato di rapina. Restano in corso ulteriori approfondimenti finalizzati alla completa ricostruzione dell’accaduto.

Si dà atto, come di consueto, che il procedimento penale è ancora nella fase delle indagini preliminari e che eventuali responsabilità penali saranno valutate dall’Autorità Giudiziaria

Previous article
Si rinnova il “Festival dei Sogni”: il Dream Massage di Stefano Serra torna a Sanremo. Tra gli operatori anche la tutor Elenia Stefani
redazione
redazionehttps://www.ilgiornaledellazio.it

Articoli popolari

NOTIZIE SPORTIVE

Chi gareggia e a che ora: il programma olimpico prima della cerimonia d’apertura

SPORT redazione - 0
Alle 20 luci a San Siro. Ma prima ci sono, di nuovo, Constantini e Mosane nel curling, due match femminili di hockey su ghiaccio,...
Read more

Malagò fuori dal board del Cio, per un solo voto

SPORT redazione - 0
Al suo posto è stato eletto il cileno Neven Ilic, grazie a un’astensione ROMA – Giovanni Malagò non sarà nel board del Comitato Olimpico Internazionale,...
Read more

La Lazio ha più contestatori che abbonati

SPORT redazione - 0
La petizione pubblica per chiedere a Lotito di vendere la società ha superato le 36.000 firme. E ci sono molti Vip ROMA – “Vogliamo più...
Read more

Contatti

redazione@ilgiornaledellazio.it - direttore@ilgiornaledellazio.it - Via delle Pietre Piane 8 / B Ginestra Sabina Rieti Direttore Responsabile: Cav. Dr. Piero Fusaglia 392 3329132

Ultimi Articoli

Si rinnova il “Festival dei Sogni”: il Dream Massage di Stefano Serra torna a Sanremo. Tra gli operatori anche la tutor Elenia Stefani

MUSICA 0
’attività di Elenia si svolgerà dal 23 al 28 febbraio, durante i giorni del Festival, presso la Somnia Aura Spa del Grand Hotel Des Anglais,

Denisee presenta il singolo “Funamboli”

MUSICA 0
E’ uscito “Funamboli”, il nuovo singolo di Denisee, un...

Intervista al Dirigente Cav. Dr. Piero Fusaglia: Innovazione Telematica e Coordinamento Istituzionale al Servizio dell’Ambiente

AMBIENTE 0
Redazione: Benvenuto Dirigente Cav. Dr. Piero Fusaglia. Oggi vogliamo...

Articoli più letti

Si rinnova il “Festival dei Sogni”: il Dream Massage di Stefano Serra torna a Sanremo. Tra gli operatori anche la tutor Elenia Stefani

MUSICA 0
’attività di Elenia si svolgerà dal 23 al 28 febbraio, durante i giorni del Festival, presso la Somnia Aura Spa del Grand Hotel Des Anglais,

Denisee presenta il singolo “Funamboli”

MUSICA 0
E’ uscito “Funamboli”, il nuovo singolo di Denisee, un...

Intervista al Dirigente Cav. Dr. Piero Fusaglia: Innovazione Telematica e Coordinamento Istituzionale al Servizio dell’Ambiente

AMBIENTE 0
Redazione: Benvenuto Dirigente Cav. Dr. Piero Fusaglia. Oggi vogliamo...

© Il Giornale del Lazio 2026 - iscritto al Tribunale di Rieti (sezione stampa) al numero 5/2000 in data 19/07/2000 (Cambio Provincia)