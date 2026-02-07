sabato, Febbraio 7, 2026

Top 5 di questa settimana

Articoli correlati

Si rinnova il “Festival dei Sogni”: il Dream Massage di Stefano Serra torna a Sanremo. Tra gli operatori anche la tutor Elenia Stefani

MUSICA
Daniela Del Prete
Author: Daniela Del Prete
2 min.read
Si rinnova il “Festival dei Sogni”: il Dream Massage di Stefano Serra torna a Sanremo. Tra gli operatori anche la tutor Elenia Stefani
Si rinnova il “Festival dei Sogni”: il Dream Massage di Stefano Serra torna a Sanremo. Tra gli operatori anche la tutor Elenia Stefani

Il Festival della Canzone Italiana di Sanremo non è solo musica, spettacolo e red carpet: da undici anni è anche sinonimo di benessere, grazie al lavoro del team guidato dallo Spa Manager Stefano Serra, fondatore del metodo Dream Massage. Anche per l’edizione 2026, Serra sarà presente nella città dei fiori con il suo gruppo di professionisti nell’ambito del progetto “Festival dei Sogni”, ormai appuntamento fisso della kermesse.

Tra gli operatori selezionati spicca la presenza di Elenia Stefani, estetista e massaggiatrice professionista toscana, che quest’anno ricoprirà un ruolo di particolare rilievo. Dopo l’esperienza dello scorso anno come allieva, infatti, Elenia torna a Sanremo in veste di Tutor, incarico che accoglie con entusiasmo: «Sono onorata di aver ricevuto questa responsabilità. Oltre al lavoro operativo, supporterò i colleghi alla loro prima esperienza in un contesto così prestigioso», racconta soddisfatta.

Una presenza consolidata nella cornice del Grand Hotel Des Anglais

L’attività di Elenia si svolgerà dal 23 al 28 febbraio, durante i giorni del Festival, presso la Somnia Aura Spa del Grand Hotel Des Anglais, luogo per lei particolarmente significativo: proprio qui, nel maggio 2024, è iniziato il suo percorso nel mondo del Dream Massage. «Mi sento davvero a casa», spiega. «Sono tornata anche lo scorso dicembre, durante gli eventi di Radio Italia, quando l’hotel ospitava lo spazio interviste per i cantanti in gara. Un’esperienza ricca di emozioni».

In quell’occasione, Elenia ha avuto modo di affiancare il direttore artistico del Festival, Carlo Conti, e numerosi artisti come Raf, Francesco Renga, Marco Masini, Arisa, Malika Ayane e Michele Bravi. Tra i momenti più intensi, ricorda con particolare affetto il trattamento dedicato a Sal Da Vinci: «Lo stimo molto come artista, ma è stata la sua sensibilità come persona a lasciarmi un ricordo indelebile», racconta.

Un ruolo nuovo, tra emozione e responsabilità

Il ritorno a Sanremo rappresenta per Elenia una tappa importante del suo percorso professionale: «Incontrare Carlo Conti è stato emozionante: un professionista unico, solare e cordiale con tutti noi. L’evento di dicembre è durato solo un weekend, ma mi ha trasmesso un’energia enorme. Non vedo l’ora di rivivere tutto questo, anche se per pochi giorni, e di mettermi alla prova nel mio nuovo ruolo di Tutor».

Con la sua presenza, il Dream Massage conferma ancora una volta la sua capacità di unire professionalità, accoglienza e cura, portando nel cuore del Festival un’oasi di benessere che negli anni è diventata parte integrante dell’atmosfera sanremese.

Previous article
Denisee presenta il singolo “Funamboli”
Daniela Del Prete
Daniela Del Prete

Articoli popolari

NOTIZIE SPORTIVE

Chi gareggia e a che ora: il programma olimpico prima della cerimonia d’apertura

SPORT redazione - 0
Alle 20 luci a San Siro. Ma prima ci sono, di nuovo, Constantini e Mosane nel curling, due match femminili di hockey su ghiaccio,...
Read more

Malagò fuori dal board del Cio, per un solo voto

SPORT redazione - 0
Al suo posto è stato eletto il cileno Neven Ilic, grazie a un’astensione ROMA – Giovanni Malagò non sarà nel board del Comitato Olimpico Internazionale,...
Read more

La Lazio ha più contestatori che abbonati

SPORT redazione - 0
La petizione pubblica per chiedere a Lotito di vendere la società ha superato le 36.000 firme. E ci sono molti Vip ROMA – “Vogliamo più...
Read more

Contatti

redazione@ilgiornaledellazio.it - direttore@ilgiornaledellazio.it - Via delle Pietre Piane 8 / B Ginestra Sabina Rieti Direttore Responsabile: Cav. Dr. Piero Fusaglia 392 3329132

Ultimi Articoli

Denisee presenta il singolo “Funamboli”

MUSICA 0
E’ uscito “Funamboli”, il nuovo singolo di Denisee, un...

Intervista al Dirigente Cav. Dr. Piero Fusaglia: Innovazione Telematica e Coordinamento Istituzionale al Servizio dell’Ambiente

AMBIENTE 0
Redazione: Benvenuto Dirigente Cav. Dr. Piero Fusaglia. Oggi vogliamo...

Intervista della Redazione al Dirigente In Masciarelli sul Successo del Nucleo Ispettori Forestali

AMBIENTE 0
Redazione: Buongiorno Dirigente Ing.  Masciarelli, grazie per averci concesso...

Articoli più letti

Denisee presenta il singolo “Funamboli”

MUSICA 0
E’ uscito “Funamboli”, il nuovo singolo di Denisee, un...

Intervista al Dirigente Cav. Dr. Piero Fusaglia: Innovazione Telematica e Coordinamento Istituzionale al Servizio dell’Ambiente

AMBIENTE 0
Redazione: Benvenuto Dirigente Cav. Dr. Piero Fusaglia. Oggi vogliamo...

Intervista della Redazione al Dirigente In Masciarelli sul Successo del Nucleo Ispettori Forestali

AMBIENTE 0
Redazione: Buongiorno Dirigente Ing.  Masciarelli, grazie per averci concesso...

© Il Giornale del Lazio 2026 - iscritto al Tribunale di Rieti (sezione stampa) al numero 5/2000 in data 19/07/2000 (Cambio Provincia)