Si rinnova il “Festival dei Sogni”: il Dream Massage di Stefano Serra torna a Sanremo. Tra gli operatori anche la tutor Elenia Stefani

Il Festival della Canzone Italiana di Sanremo non è solo musica, spettacolo e red carpet: da undici anni è anche sinonimo di benessere, grazie al lavoro del team guidato dallo Spa Manager Stefano Serra, fondatore del metodo Dream Massage. Anche per l’edizione 2026, Serra sarà presente nella città dei fiori con il suo gruppo di professionisti nell’ambito del progetto “Festival dei Sogni”, ormai appuntamento fisso della kermesse.

Tra gli operatori selezionati spicca la presenza di Elenia Stefani, estetista e massaggiatrice professionista toscana, che quest’anno ricoprirà un ruolo di particolare rilievo. Dopo l’esperienza dello scorso anno come allieva, infatti, Elenia torna a Sanremo in veste di Tutor, incarico che accoglie con entusiasmo: «Sono onorata di aver ricevuto questa responsabilità. Oltre al lavoro operativo, supporterò i colleghi alla loro prima esperienza in un contesto così prestigioso», racconta soddisfatta.

Una presenza consolidata nella cornice del Grand Hotel Des Anglais

L’attività di Elenia si svolgerà dal 23 al 28 febbraio, durante i giorni del Festival, presso la Somnia Aura Spa del Grand Hotel Des Anglais, luogo per lei particolarmente significativo: proprio qui, nel maggio 2024, è iniziato il suo percorso nel mondo del Dream Massage. «Mi sento davvero a casa», spiega. «Sono tornata anche lo scorso dicembre, durante gli eventi di Radio Italia, quando l’hotel ospitava lo spazio interviste per i cantanti in gara. Un’esperienza ricca di emozioni».

In quell’occasione, Elenia ha avuto modo di affiancare il direttore artistico del Festival, Carlo Conti, e numerosi artisti come Raf, Francesco Renga, Marco Masini, Arisa, Malika Ayane e Michele Bravi. Tra i momenti più intensi, ricorda con particolare affetto il trattamento dedicato a Sal Da Vinci: «Lo stimo molto come artista, ma è stata la sua sensibilità come persona a lasciarmi un ricordo indelebile», racconta.

Un ruolo nuovo, tra emozione e responsabilità

Il ritorno a Sanremo rappresenta per Elenia una tappa importante del suo percorso professionale: «Incontrare Carlo Conti è stato emozionante: un professionista unico, solare e cordiale con tutti noi. L’evento di dicembre è durato solo un weekend, ma mi ha trasmesso un’energia enorme. Non vedo l’ora di rivivere tutto questo, anche se per pochi giorni, e di mettermi alla prova nel mio nuovo ruolo di Tutor».

Con la sua presenza, il Dream Massage conferma ancora una volta la sua capacità di unire professionalità, accoglienza e cura, portando nel cuore del Festival un’oasi di benessere che negli anni è diventata parte integrante dell’atmosfera sanremese.