Premio Sicurezza Campania – Gran Galà del Poliziotto – A Bagnoli la celebrazione del Coraggio e della Legalità

Mercoledì 8 aprile 2026, alle ore 20, l’Auditorium “Porta del Parco” ospiterà la cerimonia di premiazione e un grande show con artisti del calibro di Gianni Fiorellino, Mavi, Stefania Lay, Monica Sarnelli e Ciro Giustiniani

Un tributo solenne a chi vigila ogni giorno sulla sicurezza dei cittadini, in una cornice che simboleggia la rinascita e il futuro della città. Mercoledì 8 aprile 2026, alle ore 20:00, presso il teatro-auditorium “Porta del Parco” di Bagnoli (via Diocleziano 341 Napoli), si terrà il Premio Sicurezza Campania-Gran Galà del Poliziotto.

L’evento, con ingresso ad invito, è ideato ed organizzato dalla Segreteria Provinciale di Napoli dell’Organizzazione Sindacale FSP Polizia di Stato, nelle persone del Segretario Generale Provinciale Mauro di Giacomo e del Segretario Provinciale Antonio Flaminio, in collaborazione con il Cral Comune di Napoli A.P.S. (nella persona di Leopoldo Manfredonia), Leone Produzioni S.r.l.s. nasce per riconoscere l’eccellenza, il coraggio e la professionalità degli uomini e delle donne della Polizia di Stato.

«Il Premio Sicurezza Campania non è solo una cerimonia, ma un atto di gratitudine collettiva – spiegano gli organizzatori – premiare gli agenti che si sono distinti per spirito di servizio significa riaffermare il valore della legalità come bene comune».

Un ponte tra Istituzioni e Spettacolo

Sotto la direzione artistica di Melania D’Agostino, la serata vedrà l’alternarsi di momenti di profonda riflessione istituzionale e grandi performance artistiche. La conduzione è affidata ad Antonio D’Addio e Roberta Del Buono, che accompagneranno sul palco un cast di altissimo profilo:

Gianni Fiorellino, Ciro Giustiniani, Monica Sarnelli, Mavi, Stefania Lay, Maria Antonia Castaldo, Luigi Zeno e le coreografie di Mariacira Iacomino

La scelta simbolica di Bagnoli

La location non è casuale: l’Auditorium “Porta del Parco” è il cuore pulsante del processo di bonifica e rigenerazione urbana dell’area Bagnoli-Coroglio. Celebrare la legalità in un territorio in piena trasformazione, coordinata dal Commissario Straordinario del Governo, sottolinea come la sicurezza sia il pilastro imprescindibile per ogni sviluppo sostenibile e sociale.

Patrocinio e sostegno

L’iniziativa gode del patrocinio morale, che ne conferma la rilevanza, del Comune di Napoli.