Ue, Tiso(Euromò): “Fronte comune per difendere valori democratici dell’Europa”

“La democrazia nella Ue si fonda sulla libertà di esprimere le proprie opinioni senza timore, sull’accesso ad un’informazione indipendente e pluralista, e sulla partecipazione libera alla vita pubblica. La democrazia non si esaurisce nell’atto elettorale o nella scelta dei propri rappresentanti. Essa vive nella tutela della dignità umana, nella giustizia sociale, nell’uguaglianza dei diritti e nella capacità delle istituzioni di interpretare i bisogni delle comunità. Valori che non possono essere demandati esclusivamente ai governi, ma che richiedono il contributo responsabile dell’intera società civile. Oggi più che mai, in un contesto internazionale segnato da tensioni geopolitiche e da una pace troppo spesso evocata ma non concretamente perseguita, emerge la necessità di una rinnovata coscienza europea. Giovani, anziani e cittadini sono chiamati a riscoprire il senso di appartenenza ad una comunità fondata sui principi democratici e sul rispetto. La tutela della democrazia non può poggiare esclusivamente sulle norme o sugli equilibri politici: necessita di un impegno corale, culturale e civico. È questo il senso del confronto tra i promotori del Movimento Euromò, al fine di riportare all’attenzione delle istituzioni i valori fondanti della Ue e il ruolo centrale dell’Italia. Nel corso del dibattito sono stati affrontati temi cruciali legati al futuro della democrazia europea, alla necessità di una maggiore coesione e alla costruzione di un’Europa vicina ai cittadini. Un progetto condiviso da milioni di europei, che tuttavia continua spesso a scontrarsi con logiche esclusivamente economiche o monetarie. Non possiamo ignorare segnali che evidenziano le difficoltà delle istituzioni europee nel consolidare una vera unità politica, capace di affrontare con efficacia le grandi sfide del nostro tempo. Serve una visione più partecipata dell’Europa, che rimetta al centro persona, diritti e solidarietà tra popoli”.

Così, in una nota stampa, il fondatore e portavoce nazionale di Euromò, Rocco Tiso.