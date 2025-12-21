Meloni: “13 anni fa nasceva Fdi, da sfida controcorrente a forza centrale della nazione”

L’anniversario della forza politica ricordato dalla Premier. E all’indomani del via libera del Senato alla Manovra: “Il sostegno degli italiani ci incoraggia”

di Vittorio Di Mambro Rossetti

ROMA – “Tredici anni fa nasceva Fratelli d’Italia. Un progetto politico che allora sembrava una sfida controcorrente, portato avanti da donne e uomini che non hanno mai smesso di credere nelle proprie idee, anche quando era più difficile farlo. In questi anni siamo cresciuti passo dopo passo, senza scorciatoie, costruendo una comunità politica solida, radicata, orgogliosa della propria identità e capace di parlare all’Italia reale. Una crescita fatta di militanza, sacrificio, presenza sui territori e fiducia reciproca”. Lo scrive sui social la premier Giorgia Meloni.

Oggi, aggiunge, “Fratelli d’Italia è una forza centrale nella vita della Nazione. Ma soprattutto è una storia collettiva che continua a vivere grazie a chi ci ha creduto dall’inizio, a chi si è unito lungo il cammino e a chi ogni giorno sceglie di metterci impegno, passione e cuore. Grazie a tutti voi. Questa è solo una tappa di un percorso che continua. Con la stessa determinazione di sempre, guardando avanti, insieme”.MANOVRA, MELONI: “L’OK DA 6 ITALIANI SU 10, UN DATO CHE CI INCORAGGIA”

“Un dato che ci incoraggia e ci responsabilizza ancora di più”. Con queste parole il presidente del Consiglio Giorgia Meloni commenta con Affaritaliani il sondaggio realizzato dall’istituto demoscopico Lab21 (per Affaritaliani) dal quale emerge che il 58,9% degli italiani approva la Legge di Bilancio del governo, considerando il quadro economico nazionale e internazionale, che è ormai in dirittura d’arrivo per il via libera del Parlamento (prima in Senato e poi alla Camera).

fonte «Agenzia DIRE» e l’indirizzo «www.dire.it»