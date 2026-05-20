Cappelli Identity Design con [e]DesignFestival Treviso porta alla Future Week Torino 2026 un incontro dedicato alle identità dinamiche tra design, cultura, AI e innovazione

Nel contesto della Future Week Torino 2026 , Cappelli Identity Design presenta “Dynamic brand: progettare l’identità che evolve”, un incontro dedicato alla metodologia del Dynamic brand come modello contemporaneo per progettare identità capaci di adattarsi, crescere e generare relazione nel tempo.

L’evento si terrà giovedì 28 maggio 2026 alle ore 17.30 presso EDIT Torino – Sala Ipaconda, e nasce come momento di riflessione sul ruolo del design nella costruzione di sistemi identitari vivi, evolutivi e relazionali, capaci di attraversare linguaggi, media e contesti differenti. A partire dal libro Dynamic brand , il designer Emanuele Cappelli, Founder di Cappelli Identity Design, dialogherà con Paola Bellin, docente e curatrice di [e]Design Festival Trevis o , e con Fabio Zanino, Head of Communication & External Relations dello studio, all’interno del format Reading Room, dedicato al rapporto tra identità, cultura, innovazione e trasformazione contemporanea.

Il talk approfondirà il concetto di brand non come elemento statico, ma come sistema dinamico, capace di evolvere mantenendo coerenza e significato. Attraverso casi studio, processi progettuali e riflessioni sul design contemporaneo, l’incontro affronterà temi come adattabilità, ecosistemi digitali, centralità della persona, AI, modularità e costruzione di valore culturale attraverso il progetto.

L’iniziativa rientra nel progetto Reading Room , un ciclo di conversazioni dedicate alla cultura del progetto con designer, architetti, imprenditori e studiosi, promosso da [e]DesignFestival Treviso, manifestazione giunta alla sua sesta edizione e dedicata all’innovazione guidata dal design come strumento di trasformazione sociale, culturale ed economica. L’evento rappresenta anche un momento per ricordare l’architetto Luciano Setten , ideatore e direttore artistico di [e]DesignFestival, scomparso nel 2025, figura profondamente legata alla città di Torino e al mondo della cultura progettuale italiana. L’incontro è promosso da Cappelli Identity Design – membro di ADI Associazione per il Disegno Industriale e World Design Organization (WDO)® – in collaborazione con [e]Design Festival Treviso e Barriera Design District .

Informazioni

Dynamic brand: progettare l’identità che evolve

Giovedì 28 maggio 2026 – ore 17.30

EDIT Garden – Sala Ipaconda – Primo piano – Piazza Teresa Noce, 15/A – Torino

Ingresso libero, previa iscrizione online, fino ad esaurimento posti.