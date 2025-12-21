domenica, Dicembre 21, 2025

Novara, ritrovato morto in un canale il 16enne scomparso dopo una festa

Il corpo di Dario Cipullo è stato individuato in località Agognate. L’ultimo confuso vocale mandato ad un amico

ROMA – È stato ritrovato senza vita Dario Cipullo, il sedicenne scomparso nella notte tra venerdì e sabato nel Novarese. Il corpo del ragazzo è stato individuato nel canale Cavour, in località Agognate, a poca distanza dal casello autostradale e dal polo logistico di Amazon. Le indagini sono in corso per chiarire con precisione la dinamica e le cause della morte, scrive il Corriere della Sera.

Dario, studente del secondo anno dell’Istituto Fauser di Novara, non era rientrato a casa dopo aver partecipato a una cena tra amici in un alloggio di corso Della Vittoria. Secondo quanto ricostruito finora, era stato riaccompagnato verso casa dal padre di un amico. Per motivi ancora da accertare, il ragazzo non ha però raggiunto l’abitazione di famiglia, nel quartiere Santa Rita, a nord-ovest della città.

L’ultimo avvistamento risale all’una di notte di sabato 20 dicembre, tra il piazzale del supermercato Conad di strada Biandrate e il centro commerciale San Martino, a circa sei chilometri dal punto in cui è stato poi ritrovato il corpo. Prima che il telefono cellulare si spegnesse, Dario è riuscito a inviare un messaggio vocale a un amico: un audio confuso, con parole difficili da comprendere.

Nella mattinata di domenica era stato lanciato un appello pubblico per ritrovarlo, anche da parte di Marina Chiarelli, assessora regionale e amica della famiglia. Le ricerche si sono concluse poche ore dopo con il ritrovamento nel canale.

I carabinieri stanno ora lavorando per ricostruire gli spostamenti del ragazzo nelle ore successive alla festa e per capire come e perché si sia allontanato dal percorso verso casa. L’autopsia e gli accertamenti tecnici saranno decisivi per fare luce su quanto accaduto.

