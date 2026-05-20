A Ostia torna lo spettacolo del beach soccer: aperte le iscrizioni alla tappa romana del circuito AiCS 2026

L’estate sta tornando. E con lei il rumore della sabbia sotto i piedi, il sole che cala sul litorale romano e l’adrenalina delle sfide che solo il beach soccer sa regalare. A Ostia è tutto pronto per una nuova stagione di emozioni: sono ufficialmente aperte le iscrizioni alla prima tappa di Roma del circuito Beach Soccer a Tappe, in programma presso la HSC Beach Arena di Honey Sport City.

Dal 20 giugno all’8 agosto la sabbia della beach arena ospiterà una lunga estate di sport, spettacolo e competizione, con squadre provenienti da tutto il territorio pronte a contendersi un posto tra le protagoniste del panorama nazionale. Una manifestazione che negli anni è cresciuta, diventando un punto di riferimento per atleti, appassionati e curiosi, grazie a un mix unico di agonismo, intrattenimento e atmosfera estiva.

Ogni partita promette emozioni, colpi spettacolari e sfide ad alta intensità, in un contesto che unisce il fascino delle serate sul mare alla passione per uno sport sempre più seguito. Non solo calcio sulla sabbia, ma un vero e proprio evento capace di coinvolgere pubblico, famiglie e tifosi tra musica, spettacolo e notti romane.

La tappa di Roma avrà inoltre un valore ancora più importante: sarà valevole per il Campionato Nazionale AiCS di Beach Soccer, offrendo alle squadre partecipanti la possibilità di conquistare l’accesso alla fase nazionale e confrontarsi con le migliori realtà italiane del settore.

“Non sarà solo un torneo, ma uno degli appuntamenti sportivi dell’estate”, assicurano gli organizzatori, pronti a riportare il grande beach soccer al centro della scena sul litorale romano.

L’invito è già lanciato: radunare la propria squadra, prepararsi alla sabbia e vivere un’esperienza sportiva fatta di sfida, spettacolo e passione.

L’estate 2026 del beach soccer parte da Ostia. E parte dalla HSC Beach Arena.

Per informazioni e iscrizioni è possibile consultare i link dedicati:

👉 Info torneo: https://tinyurl.com/infoBeachSoccer2026

👉 Scheda iscrizione: ￼https://tinyurl.com/iscrizioneTappaRoma2026