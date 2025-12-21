Caso Emanuela Orlandi: indagata l’amica Laura Casagrande per false informazioni

Avrebbe reso dichiarazioni contraddittorie sul periodo precedente alla scomparsa, avvenuta ormai 42 anni fa. La donna è stata ascoltata poco più di un anno fa dalla Commissione bicamerale d’inchiesta

ROMA – Novità nel caso della scomparsa di Emanuela Orlandi. La Procura ha indagato un’amica della 15enne per false informazioni a pubblico ministero. Si tratta di Laura Casagrande, ex allieva della scuola di musica frequentata anche dalla ragazza.

L’oggi 57enne è stata ascoltata poco più di un anno fa anche dalla Commissione bicamerale d’inchiesta dove aveva detto di non ricordare. Al tempo dei fatti di Emanuela avrebbe reso dichiarazioni contraddittorie sul periodo precedente alla scomparsa, avvenuta ormai 42 anni fa. Raccontò di averla vista dirigersi alla fermata dell’autobus. L’accusa nasce dalla riapertura dell’indagine a maggio 2023 per sequestro di persona a scopo di estorsione e dai relativi e successivi accertamenti.

“Abbiamo appreso dalla stampa di questa novità, c’è la massima fiducia nel lavoro dei magistrati e finora il fatto che si sia scelto di procedere con il massimo riserbo ci fa pensare che abbiano avuto le loro buone ragioni per farlo“, ha dichiarato la legale della famiglia Orlandi, Laura Sgrò, come scrive RaiNews. “Se hanno iscritto questa persona nel registro degli indagati ci saranno dei motivi”, sottolinea.

