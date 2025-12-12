venerdì, Dicembre 12, 2025

MARINO, PACE (PD): “A NATALE SCEGLIAMO I NEGOZI SOTTO CASA”

“Anche quest’anno ci prepariamo ad affrontare un inverno complesso e delicato, in cui a famiglie e attività produttive vengono richiesti nuovi sacrifici e un ulteriore sforzo per far fronte alla difficile fase economico-finanziaria. Con l’arrivo delle festività natalizie, ormai imminenti, invitiamo quindi tutti a sostenere l’economia di Marino, in particolare le piccole realtà commerciali e i negozi di prossimità, acquistando proprio lì i doni e le attenzioni per i nostri cari e per amici e conoscenti. Non è indispensabile rivolgersi in primo luogo ai grandi centri commerciali o alle piattaforme di e-commerce: spesso basta un gesto semplice, fare due passi sotto casa e scegliere una delle tante attività presenti sul nostro territorio, distribuite tra il centro storico e le ex circoscrizioni. Manteniamo vive le vetrine di Marino, che non solo rendono più accoglienti le nostre strade, ma contribuiscono alla socialità, alla sicurezza e al benessere della comunità. Al tempo stesso auspichiamo, in maniera più ampia, che l’amministrazione comunale di Marino si impegni con maggiore determinazione contro il progressivo svuotamento commerciale del centro storico e delle ex circoscrizioni, rilanciando l’economia locale attraverso interventi tempestivi e concreti”.

Così dichiara, in una nota, la segretaria del Pd di Marino – Circolo Bruno Astorre, Daniela Pace.

