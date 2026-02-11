L’ARMA DEI CARABINIERI PROMUOVE LA MEMORIA STORICA: DISTRIBUITO IL VOLUME “I CARABINIERI DEL 1945 – LA LIBERAZIONE”

Nel solco dell’iniziativa già avviata con la distribuzione dei precedenti volumi, prosegue la campagna di approfondimento storico finalizzata a promuovere la conoscenza degli eventi che hanno segnato la storia del Paese, così come ricostruiti e documentati nelle pagine della Rassegna dell’Arma dei Carabinieri.

Nei giorni scorsi, le Compagnie dipendenti dal Comando Provinciale Carabinieri di Rieti hanno provveduto alla consegna di una copia del volume “I Carabinieri del 1945 – La Liberazione” (Numero speciale 2025) a diversi uffici istituzionali e realtà culturali del territorio, affinché l’opera venga acquisita nel patrimonio librario e resa disponibile alla consultazione da parte dell’utenza.

Il presente volume, redatto dalla Rassegna dell’Arma dei Carabinieri — rivista tecnico-scientifica curata dalla Scuola Ufficiali Carabinieri di Roma —, unitamente al numero speciale dedicato all’Italia liberata del 1945, rappresenta la conclusione del percorso di approfondimento storico promosso dall’Arma dei Carabinieri nel corso dell’ultimo triennio.

L’opera è inoltre consultabile in formato digitale attraverso il sito istituzionale www.carabinieri.it, nell’area Media & Comunicazione – Rassegna dell’Arma – Numeri Speciali. Una volta aperto il numero speciale, è possibile procedere al download gratuito tramite l’apposita funzione.

Il volume costituisce un utile strumento di conoscenza di una fase particolarmente rilevante della storia nazionale, caratterizzata da sofferenze, incertezze, violenze e soprusi, in un contesto segnato da un conflitto interno di straordinaria intensità. In tale quadro, viene evidenziato il contributo offerto dall’Arma dei Carabinieri e la costante vicinanza alle comunità locali.

Tra i principali temi trattati figurano: la “Guerra nazionale di liberazione”, il ruolo dei Carabinieri Reali nell’insurrezione generale, nonché le attività di controspionaggio e di polizia militare svolte nei Gruppi di Combattimento durante le fasi finali della guerra.