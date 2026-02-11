Roma – Arriva la Befana posticipata, grande successo di presenze

Organizzazione a cura della CONSAP – Confederazione Sindacale Autonoma di Polizia – Segreteria Provinciale di Roma di concerto con ARGOS Forze di Polizia

Festa della Befana posticipata e bagnata (considerato il rinvio del 6 gennaio per maltempo), festa della Befana ancora più bella è fortunata, questo lo slogan della CONSAP – Confederazione Sindacale Autonoma di Polizia – Segreteria Provinciale di Roma che domenica 25 gennaio, ha celebrato la 14^ edizione di Arriva la Befana del Poliziotto, kermesse spettacolo dedicata ai bambini e alle famiglie, con finalità di solidarietà e sostegno sociale organizzata e strutturata dal Segretario Provinciale Generale di Roma della CONSAP dott. Gianluca GUERRISI.

All’iniziativa hanno preso parte anche il Signor Questore di Roma dott. Roberto Massucci e l’Assessore ai Grandi Eventi, Sport, Turismo e Moda di Roma Capitale On.le Alessandro Onorato per un saluto alle famiglie presenti, riservando una graditissima parentesi di consegna calze e doni ai bambini.

Ha presentato la kermesse la conduttrice televisiva Paola Delli Colli, la direzione artistica è stata diretta da Franco Renzi.

Un programma molto vasto che ha visto l’impegno dei poliziotti della CONSAP per tutto il giorno, con inizio spettacolo la mattina, a partire dalle ore 10.30 (la parte dedicata alle esibizioni e dimostrazioni dei Gruppi Sportivi delle Fiamme Oro della Polizia di Stato, settore Judo e Karate) fino alle 13.30 con i Cinofili e Artificieri della Polizia di Stato che hanno chiuso la parte della mattina, molto apprezzata e applaudita dal pubblico presente. A complementare la parte sportiva l’intervento del Presidente del Comitato Nazionale Italiano Fair Play dott. Ruggero Alcanterini che ha sottolineato l’importanza delle regole nello sport come nella vita e il saluto del Presidente della Guardia Nazionale Ambientale Prof. Alberto Raggi.

Spettacolare la cornice di uomini e mezzi della Polizia di Stato presenti, dalla Lamborghini, moto, ai cavalli, gli Agenti della Polizia Stradale di Roma e del Commissariato di P.S. Tuscolano. Il pomeriggio, con inizio alle 15.30 è stato dedicato e riservato a spazi musicali con Dj KiKo in consolle, il cantautore Toni Malco, il chitarrista Riccardo Pisani, la giovanissima e bravissima cantante Giulia Atena Cosma allieva della prestigiosa William School Music di Roma, il Mago Cosetto, Francesco Leardini con i ragazzi di AbracaDown, la celebre attrice e cantante Adriana Russo, Gabriele Marconi “MilleVoci” con applauditissime imitazioni, Francesca Piggianelli Presidente di Romarteventi, Nando Di Paolo, Roberto Frizzi, Riccardo e Franco Antonelli, il divertente spettacolo educativo dei ClownSmile dell’Associazione ARGOS Forze di POLIZIA (dott. Macchietta, dott. Pasticcio e dott. Stropiccio), la mascotte Topolino.

Consegnate oltre 300 calze a tutti i bambini presenti e la gran chiusura della baby pesca a premi di solidarietà, con 49 premi in palio, offerti dagli amici sponsor che hanno permesso di ricavare, con la vendita dei biglietti, 752 euro, tutte assegnate all’Associazione Il Deposito Studio Danza, impegnata nei progetti per ausilio alle famiglie e dei ragazzi in difficolta e per l’innovativo metodo danza LISDA di Ambra Bianchini per le persone non udenti.

Servizio Fotografico Evento: Paola Caputo