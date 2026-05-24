Opportunità nel mondo dell’Hôtellerie di lusso



The Sense Experience Resort 5*L cerca professionisti dell’accoglienza e della ristorazione

Un’intera giornata dedicata a chi desidera trasformare la propria passione per l’ospitalità in un’esperienza professionale d’eccellenza. Il prossimo 28 maggio il prestigioso The Sense Experience Resort 5*L, nel cuore del Golfo di Follonica, ospiterà un esclusivo Recruiting Day dedicato alla selezione di nuovie figure da inserire all’interno della struttura per la stagione 2026.

Immerso nella natura incontaminata della Maremma Toscana, tra eleganza contemporanea, comfort raffinato e una filosofia orientata all’esperienza autentica dell’ospite, il resort si conferma punto di riferimento dell’hôtellerie di alta gamma e luogo ideale dove costruire un percorso professionale dinamico, stimolante e orientato alla crescita.

L’evento, promosso da Icon Collection, rappresenta molto più di una semplice giornata di colloqui: sarà un’occasione concreta per entrare in contatto diretto con una realtà che mette al centro le persone, valorizzando talento, motivazione e spirito di squadra.

Durante il Recruiting Day sarà possibile sostenere colloqui individuali per diverse figure professionali, tra cui:

Front Office & Shift Leader

Personale di sala (Commis de Rang e Chef de Rang)

Facchini

Gli incontri si svolgeranno in due fasce orarie, dalle 10:00 alle 13:00 e dalle 14:30 alle 17:30, offrendo ai candidati la possibilità di conoscere da vicino l’ambiente, i valori e le prospettive professionali offerte dal gruppo.

Entrare a far parte del team del The Sense Experience Resort 5*L significa vivere un’esperienza lavorativa in un contesto internazionale e altamente qualificato, dove attenzione al dettaglio, sostenibilità, innovazione e cultura dell’accoglienza guidano ogni scelta quotidiana.

Icon Collection investe costantemente nella crescita delle proprie persone attraverso percorsi formativi dedicati, opportunità di carriera e benefit pensati per garantire benessere e qualità della vita lavorativa.

Tra i principali benefit offerti:

Concrete opportunità di crescita professionale all’interno del gruppo

Formazione continua e percorsi di sviluppo personalizzati

Premi stagionali

Alloggio dedicato

Mensa aziendale attiva anche nei giorni off

Un giorno libero extra in occasione del compleanno

Determinazione, spirito di squadra e attenzione alle persone sono i principi che guidano ogni realtà firmata Icon Collection. Per il gruppo, la qualità dell’ospitalità nasce prima di tutto dalla valorizzazione di chi contribuisce ogni giorno a renderla autentica.

È possibile partecipare presentandosi direttamente il 28 maggio oppure inviando il proprio curriculum vitae in anticipo all’indirizzo:hr@iconcollection.it.