Napoli, Governance e continuità aziendale: al Circolo Nautico Posillipo il confronto tra imprese, banche e istituzioni promosso da D’Amore & Partners

Nuovi modelli di governance e tutela d’impresa: il 22 maggio D’Amore & Partners riunisce il mondo economico al Circolo Nautico Posillipo

In un contesto economico sempre più complesso, caratterizzato dall’incertezza dei mercati, dalla continua evoluzione normativa e dalla crescente attenzione alla responsabilità degli organi sociali, gli adeguati assetti organizzativi, amministrativi e contabili assumono un ruolo sempre più centrale nella gestione dell’impresa. Non si tratta più di un mero adempimento formale, ma di strumenti essenziali di governo, prevenzione e continuità aziendale, capaci di intercettare tempestivamente eventuali segnali di squilibrio, rafforzare i processi decisionali e tutelare la continuità dell’impresa.L’art. 2086 del Codice Civile ha infatti introdotto, per l’imprenditore che operi in forma societaria o collettiva, il dovere di adottare assetti adeguati alla natura e alle dimensioni dell’impresa, anche in funzione della tempestiva rilevazione della crisi. In questa prospettiva, il requisito normativo diventa una leva strategica per migliorare la governance, rafforzare il dialogo con banche e stakeholder e valorizzare l’organizzazione interna come elemento di competitività e sviluppo. Su questi temi si concentrerà l’incontro “Adeguati Assetti. Da requisito normativo a leva strategica per lo sviluppo d’impresa”, promosso da D’Amore & Partners con il patrocinio di ANPEI (Associazione Nazionale Professionisti Esperti d’Impresa) e ANSI (Associazione Nazionale Servizi Integrati), in programma venerdì 22 maggio 2026 alle ore 18.00 presso il Circolo Nautico Posillipo di Napoli. L’incontro ha l’obiettivo di approfondire, da diverse prospettive, l’evoluzione degli obblighi e il ruolo degli “adeguati assetti” nella prevenzione della crisi, nella tutela degli amministratori e degli organi di controllo, nel dialogo con il sistema bancario e nella costruzione di modelli organizzativi più solidi, misurabili e consapevoli. A moderare l’incontro sarà Antonio Vastarelli, giornalista de Il Mattino. I saluti istituzionali saranno affidati ad Andrea D’Angelo, Presidente dell’Associazione ANSI. Il programma prevede gli interventi di Massimo D’Amore, avvocato cassazionista e Partner dello Studio D’Amore & Partners, che affronterà i profili giuridici e giurisprudenziali dell’art. 2086 c.c.; Marcella Caradonna, Presidente ANPEI e docente dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, con un focus sulla visione integrata del sistema d’impresa alla luce della UNI/PdR 167:2025; Luigi D’Amore, Partner dello Studio D’Amore & Partners, che approfondirà il tema della certificazione di terza parte quale evidenza della presenza degli adeguati assetti. Interverranno inoltre Alberto Luigi Gusmeroli, deputato e Presidente della X Commissione Attività Produttive, Commercio e Turismo della Camera dei Deputati, sul tema della vigilanza nelle cooperative e dell’art. 2086 c.c.; Amedeo Manzo, Presidente BCC Napoli, che porterà il punto di vista del sistema bancario sulla valorizzazione degli assetti; e Giovanni Nocchi, CFO di ADA Holding, con una testimonianza operativa dedicata al passaggio dalla teoria alla pratica. L’iniziativa si rivolge a imprenditori, amministratori, professionisti, consulenti, revisori, organi di controllo e rappresentanti del mondo economico e istituzionale, offrendo una concreta occasione di dialogo su un tema ormai centrale per la governance, la sostenibilità e la competitività delle imprese.

H di P