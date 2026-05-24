Glamour: l’estate 2026 porta in Africa tra mare e safari



Partenze esclusive per Kenya, Zanzibar e Namibia: resort selezionati, tour guidati in italiano e itinerari esperienziali tra Oceano Indiano, savane e deserti africani

L’estate firmata Glamour (www.glamourviaggi.it), tour operator e specialista della biglietteria aerea, si preannuncia come una stagione di grandi emozioni che propone un’accurata selezione di partenze verso alcune delle destinazioni più affascinanti del continente africano: Kenya, Zanzibar e Namibia. Un’offerta pensata per chi sogna il mare dell’Oceano Indiano, il fascino autentico dei safari e l’emozione di paesaggi primordiali.

Dalle spiagge bianchissime affacciate sulle acque turchesi dell’Oceano Indiano ai grandi parchi naturali della savana africana, fino agli scenari sconfinati e surreali dei deserti della Namibia, l’offerta estiva di Glamour accompagna i viaggiatori in un’esperienza intensa ed emozionante alla scoperta di Kenya, Zanzibar e Namibia. Tre destinazioni iconiche capaci di racchiudere l’essenza più autentica dell’Africa: tramonti infuocati sulla savana, safari tra elefanti e leoni, villaggi tradizionali, natura incontaminata e resort immersi in contesti paradisiaci. Un viaggio che unisce relax, avventura e scoperta, pensato per chi desidera vivere un’estate fuori dall’ordinario tra paesaggi spettacolari, cultura locale e atmosfere indimenticabili.

KENYA: mare e safari tra Tsavo, Masai Mara e Amboseli

Partenze programmate il 4 e 11 agosto da Milano Malpensa (MXP) e Roma Fiumicino (FCO) con destinazione Mombasa, per un’estate all’insegna del relax e dell’avventura.

I soggiorni mare di 10 notti sono previsti nei prestigiosi resort del gruppo Neptune Hotels:

Per i viaggiatori più esigenti, Glamour propone anche la formula mare + safari, con piccoli gruppi e guida parlante italiano, alla scoperta dei grandi parchi del Kenya: dallo Tsavo, all’iconico Masai Mara, fino all’area di Amboseli, tra elefanti, savane infinite e tramonti africani.

Prezzo in camera doppia a persona a partire da Euro 3.400 per un combinato safari e mare di 10 notti

ZANZIBAR: spiagge da sogno e natura selvaggia

Partenze il 2 e il 9 agosto da Milano Malpensa (MXP) e Roma Fiumicino (FCO) verso Zanzibar, con soggiorni mare di 9 notti in strutture selezionate.

Tra le proposte:

Anche in questo caso, l’esperienza può trasformarsi in un emozionante combinato mare + safari, con itinerari esclusivi verso il Sadaani National Park, il leggendario Serengeti e la riserva del Selous, accompagnati da guide esperte in lingua italiana.

Prezzo in camera doppia a persona a partire da Euro 2.300 per un soggiorno mare di 9 notti.

NAMIBIA: il fascino dell’Africa più autentica con il “Glam Exclusive Namibia”

Fiore all’occhiello della programmazione estiva è il tour “Glam Exclusive Namibia”, in partenza il 12 agosto da Milano Malpensa con voli Lufthansa via Francoforte. Un itinerario esclusivo di 11 notti dedicato ai clienti Glamour, pensato per piccoli gruppi e accompagnato da guida locale parlante italiano.

Il viaggio attraversa alcuni degli scenari più spettacolari dell’Africa australe: dalle iconiche dune rosse di Sossusvlei e Dead Vlei nel deserto del Namib, fino alla costa atlantica di Swakopmund, passando per il suggestivo Damaraland, le incisioni rupestri di Twyfelfontein e i villaggi tradizionali Himba.

Tra le esperienze più emozionanti del tour:

safari nel celebre Etosha National Park , uno dei parchi faunistici più straordinari dell’Africa;

, uno dei parchi faunistici più straordinari dell’Africa; escursioni in veicoli 4×4 attraverso paesaggi desertici e canyon naturali;

incontro autentico con la cultura Himba;

visita all’Okonjima AfriCat Centre, centro dedicato alla conservazione dei grandi felini africani.

Il programma prevede sistemazioni selezionate tra lodge e campi tendati di charme, per garantire un’esperienza immersiva nella natura senza rinunciare al comfort. Un viaggio pensato per chi desidera vivere la Namibia in modo esclusivo, tra avventura, paesaggi incontaminati e contatto diretto con l’anima più selvaggia del continente africano.

Prezzo in camera doppia a persona a partire da Euro 5.600 per il programma safari di 11 notti.

Con queste proposte, Glamour conferma la propria vocazione per i viaggi di qualità, unendo selezione accurata delle strutture, assistenza specializzata e itinerari esperienziali. L’Africa diventa così il cuore pulsante dell’estate 2026: un invito a vivere emozioni autentiche tra oceano, savana e deserto.