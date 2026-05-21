A Roma torna uno degli appuntamenti più attesi dedicati all’incontro tra cultura, formazione e tradizione enogastronomica: “Degustazione sotto le stelle”, giunta alla sua quinta edizione. L’evento si terrà venerdì 22 maggio 2026, alle ore 19:00, presso la sede di via di San Tarcisio 66 dell’Istituto Professionale per l’Enogastronomia e l’Ospitalità Alberghiera Pellegrino Artusi, nell’ambito del progetto Roma Scuola Aperta – La città educante e in occasione della Notte Bianca delle Scuole Aperte.

Un’iniziativa che rappresenta molto più di una semplice serata di degustazione: è un vero e proprio momento di connessione tra scuola e territorio, capace di valorizzare il talento degli studenti e le eccellenze locali.

La serata si articolerà attraverso un percorso esperienziale in modalità “Show & Taste”, durante il quale i partecipanti potranno degustare vini e specialità del territorio, preparati e presentati direttamente dagli studenti dell’Istituto. Un’occasione unica per osservare da vicino competenze, creatività e passione delle nuove generazioni.



L’evento si inserisce nel più ampio calendario della Notte Bianca delle Scuole Aperte, promossa da Roma Capitale, che coinvolge scuole, famiglie e territorio in un grande momento di condivisione e partecipazione culturale.



“Degustazione sotto le stelle” si conferma così un evento capace di unire didattica e realtà, teoria e pratica, offrendo al pubblico un’esperienza immersiva e autentica, dove il sapere si trasforma in gusto e il territorio diventa racconto.



Un appuntamento che celebra l’eccellenza enogastronomica, ma soprattutto il valore della scuola come luogo di crescita, innovazione e dialogo con Roma, al via la quinta edizione di “Degustazione sotto le stelle”la comunità.

Via di San Tarcisio 66 – Roma

Ore 19:00

Ingresso libero