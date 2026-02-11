L’ARMA DEI CARABINIERI SALUTA L’APPUNTATO SCELTO QUALIFICA SPECIALE MAURO D’ANGELI CHE LASCIA IL SERVIZIO ATTIVO

Nei giorni scorsi si è svolta una breve ma significativa cerimonia per salutare l’Appuntato Scelto Qualifica Speciale Mauro D’Angeli, che ha lasciato il servizio attivo al termine di una lunga e meritoria carriera nell’Arma dei Carabinieri, durata oltre 38 anni.

Originario del reatino, l’Appuntato D’Angeli si è arruolato nell’Arma nel 1987. Nel corso della sua carriera ha prestato servizio inizialmente presso l’8° Battaglione Mobile “Lazio” di Roma, per poi essere successivamente assegnato a diverse Stazioni dell’Arma, tra cui L’Aquila, Campotosto e Carsoli, fino a giungere alla Stazione Carabinieri di Borgorose, ove ha concluso il proprio percorso professionale, distinguendosi costantemente per impegno, serietà e dedizione al servizio.

Nel corso degli anni gli sono state conferite numerose onorificenze e riconoscimenti, tra cui la Croce d’Argento con stelletta per anzianità di Servizio Militare, la Medaglia di Bronzo per attività di Benemerenza del Dipartimento della Protezione Civile e il Nastrino di Merito “Covid-19”.

In segno di apprezzamento per la professionalità, il senso del dovere e la dedizione dimostrati nel corso dell’intera carriera, il Comandante Provinciale dei Carabinieri di Rieti, Colonnello Valerio Marra, ha ricevuto l’Appuntato D’Angeli, consegnandogli una pergamena a testimonianza della stima e della gratitudine dell’Istituzione.

All’Appuntato Scelto Qualifica Speciale Mauro D’Angeli e alla sua famiglia giungano i più sinceri auguri da parte di tutti i Carabinieri della Provincia di Rieti.