IL GENERALE DI DIVISIONE UGO CANTONI, COMANDANTE DELLA LEGIONE CARABINIERI “LAZIO”, IN VISITA AL COMANDO PROVINCIALE DI RIETI

Il Generale di Divisione Ugo Cantoni, Comandante della Legione Carabinieri “Lazio”, si è recato in visita istituzionale nel capoluogo reatino.

Prima di giungere al Comando Provinciale, l’Alto Ufficiale ha voluto incontrare le massime Autorità locali. Presso il Palazzo Vescovile ha tenuto un cordiale colloquio con il Vescovo di Rieti, S.E. Mons. Vito Piccinonna. Successivamente, si è recato al Palazzo di Giustizia dove ha incontrato il Presidente del Tribunale di Rieti, Dott. Gian Luca Soana, e il Procuratore della Repubblica, Dott. Paolo Auriemma.

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A seguire, il Generale Cantoni ha raggiunto la Caserma “Raul Angelini”. Al suo arrivo è stato accolto dal Comandante Provinciale dei Carabinieri di Rieti, Colonnello Valerio Marra, e da una nutrita rappresentanza di Ufficiali, Marescialli, Brigadieri, Appuntati e Carabinieri in forza ai Reparti della provincia e della sede.

Hanno inoltre preso parte all’incontro le delegazioni locali dell’Associazione Nazionale Carabinieri (A.N.C.), le rappresentanze delle Associazioni Professionali a Carattere Sindacale tra Militari unitamente a una delegazione e alle Infermiere Volontarie del Comitato Provinciale della Croce Rossa Italiana di Rieti.

Nel corso del suo intervento, il Comandante della Legione, oltre a rivolgere a tutti i presenti e alle rispettive famiglie i più sentiti auguri per le imminenti festività pasquali, ha espresso profonda gratitudine per l’impegno quotidianamente profuso al servizio della collettività, contributo fondamentale per accrescere la percezione di sicurezza nei cittadini e garantire il sereno svolgimento della consueta vita quotidiana.