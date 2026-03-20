RIETI: VIOLA L’OBBLIGO DI PRESENTAZIONE ALLA POLIZIA GIUDIZIARIA

TRENTENNE SOTTOPOSTO AGLI ARRESTI DOMICILIARI DAI CARABINIERI

I Carabinieri della Stazione di Rieti hanno tratto in arresto un trentenne, domiciliato in provincia, in esecuzione di un’ordinanza di aggravamento di misura cautelare emessa dal Tribunale di Rieti.

L’uomo, indagato per il reato di furto aggravato in concorso, era precedentemente sottoposto alla misura dell’obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria.

Tale prescrizione, tuttavia, si è rivelata inidonea: le verifiche condotte dai militari dell’Arma hanno infatti accertato come l’interessato non abbia mai ottemperato all’obbligo impostogli dal Giudice.

Le reiterate violazioni sono state puntualmente segnalate dai Carabinieri alla competente Autorità Giudiziaria, la quale ha tempestivamente disposto l’aggravamento della misura cautelare in atto, sostituendo l’obbligo di firma con la misura più afflittiva degli arresti domiciliari.

I militari hanno quindi rintracciato il trentenne per dare esecuzione al provvedimento restrittivo, sottoponendolo al regime domiciliare presso la propria abitazione, dalla quale non potrà allontanarsi in assenza di preventiva autorizzazione del Giudice.

Si dà atto, nel rispetto dei diritti dell’indagato, che il presente procedimento penale si trova tuttora nella fase delle indagini preliminari e che le eventuali responsabilità penali del soggetto saranno accertate esclusivamente dall’Autorità Giudiziaria al termine del procedimento penale.