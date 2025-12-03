Giovedì in Campidoglio la presentazione del libro “Il mondo in guerra”

Roma, 3 dicembre 2025 – Giovedì 4 dicembre, a partire dalle ore 18.00, presso la Sala del Carroccio di Palazzo Senatorio in Campidoglio, avrà luogo la presentazione del volume dal titolo “Il mondo in guerra. Un viaggio tra le sfide geopolitiche del nostro tempo”, una raccolta di otto saggi che esplorano le dinamiche geopolitiche contemporanee, affrontando temi come la competizione per le risorse naturali, i conflitti territoriali, le tensioni ideologiche e le nuove frontiere tecnologiche e spaziali.

All’incontro, accanto al capogruppo capitolino di Azione Flavia De Gregorio e al consigliere capitolino di Azione Antonio De Santis, prenderanno parte Gabriele Federici, Angelo Pugliese, Valerio Di Pietrantonio e Stefano Martino, autori del libro, Valentina Soviero, responsabile del tavolo Cultura di Roma in Azione, Fulvio Bellassai, Consigliere Municipale IX, e Valerio D’Angeli, Coordinatore Politiche Sociale di Roma in Azione e coordinatore under30 di Roma in Azione.

Seguirà un dibattito aperto al pubblico arricchito dagli spunti offerti dagli interventi dei relatori.