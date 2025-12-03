giovedì, Dicembre 4, 2025

Rutte risponde a Putin: “Siamo disposti a tutto per difendere la nostra sicurezza”

MARK RUTTE PRIMO MINISTRO PAESI BASSI

Il segretario generale della Nato: “Siamo un’alleanza difensiva, ma non si facciano illusioni: faremo tutto il necessario per proteggere il nostro miliardo di persone”

ROMA – Se la Russia è “pronta” ad una guerra con l’Europa, l’Europa è “disposta a tutto” per la sua sicurezza. E così, incalzato dai giornalisti, il segretario generale della Mark Rutte risponde a Putin.

La NATO è un’alleanza difensiva – dice Rutte – Resteremo un’alleanza difensiva, ma non fatevi illusioni: siamo pronti e disposti a fare tutto il necessario per proteggere il nostro miliardo di persone e mettere in sicurezza il nostro territorio”.

Interrogato sullo stato dei negoziati, Rutte ha elogiato Trump, definendolo “l’unica persona al mondo in grado di sbloccare la situazione di stallo per quanto riguarda la guerra in Ucraina. Ma realizzare questa pace, come ha detto anche il presidente americano, non è qualcosa che si può fare in modo lineare, in una sola volta. Serve una proposta sul tavolo. Bisogna discutere, e abbiamo visto gli incontri a Ginevra, a Miami, e ieri a Mosca. Sarà un approccio graduale”.

Rutte ha preferito non approfondire aspetti che potrebbero complicare le trattative in corso, ricordando però di essere in contatto costante con Washington e di condividere la stessa priorità: raggiungere una pace che tuteli la sovranità ucraina. L’Ucraina continua a dimostrare un’incredibile resilienza”, nonostante “Putin crede di poter sopravvivere a noi”. Ha però aggiunto che “non andremo da nessuna parte”, sottolineando che le discussioni odierne tra gli alleati rappresentano “un altro chiaro segnale che si sbaglia”, in vista del vertice NATO di Ankara del prossimo anno. Al centro del confronto, l’impegno a rafforzare la spesa militare, aumentare la produzione di difesa e intensificare il sostegno a Kiev.

fonte «Agenzia DIRE» e l’indirizzo «www.dire.it»

A Rimini è emergenza lupi, il neonato comitato denuncia: “Fra un po’ arrivano in spiaggia…

AMBIENTE 0
”I timori dei residenti: "Sono una minaccia anche per...

Donna uccisa e sfigurata dalle botte ad Ancona, è caccia al marito

CRONACA ITALIANA 0
L'uomo era stato arrestato lo scorso aprile per maltrattamenti...

Tragedia a Parma, bimbo di un anno muore al Nido durante l’ora del riposino

CRONACA ITALIANA 0
Al vaglio l'ipotesi di un arresto cardiocircolatorio. Il sindaco...

