ATANÈ: “BENE IMPEGNI DI ATAC ACCOLTI DA AGCM, RICONOSCIUTO LAVORO AZIENDA E AMMINISTRAZIONE”

Roma, 3 dicembre 2025 – “Accogliamo con favore la delibera con la quale l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha accolto gli impegni di ATAC, garantendo la corretta applicazione delle norme a tutela dei consumatori e riconoscendo contestualmente l’impegno industriale dell’azienda negli ultimi anni”: lo dichiara l’Assessore alla Mobilità di Roma Capitale, Eugenio Patanè.

“Questo risultato – aggiunge Patanè – è il frutto anche del grande lavoro della nostra amministrazione che, giova ricordarlo, ha ereditato Atac in una situazione molto critica. In quattro anni il nostro lavoro ha permesso ad Atac di usciredal concordato, di recuperare credibilità, solvibilità, di tornare ad essere attrattiva e di chiudere in attivo gli ultimi due esercizi, anni 2023 e 2024”.

“La delibera ed il percorso tracciato da ATAC – conclude Patanè – aprono peraltro ad uno scenario innovativo che ci consente di portare il trasporto pubblico nel futuro, nel rapporto con i cittadini, nell’innovazione tecnologica che queste sfide presuppongono, nell’efficienza dell’operatività del servizio e della sua regolarità e soprattutto sulla piena introduzione dei servizi Maas”.