ATANÈ: "BENE IMPEGNI DI ATAC ACCOLTI DA AGCM, RICONOSCIUTO LAVORO AZIENDA E AMMINISTRAZIONE"

Roma, 3 dicembre 2025 – “Accogliamo con favore la delibera con la quale l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha accolto gli impegni di ATAC, garantendo la corretta applicazione delle norme a tutela dei consumatori e riconoscendo contestualmente l’impegno industriale dell’azienda negli ultimi anni”: lo dichiara l’Assessore alla Mobilità di Roma Capitale, Eugenio Patanè.

Questo risultato – aggiunge Patanè – è il frutto anche del grande lavoro della nostra amministrazione che, giova ricordarlo, ha ereditato Atac in una situazione molto critica. In quattro anni il nostro lavoro ha permesso ad Atac di usciredal concordato, di recuperare credibilità, solvibilità, di tornare ad essere attrattiva e di chiudere in attivo gli ultimi due esercizi, anni 2023 e 2024”.

La delibera ed il percorso tracciato da ATAC – conclude Patanè – aprono peraltro ad uno scenario innovativo che ci consente di portare il trasporto pubblico nel futuro, nel rapporto con i cittadini, nell’innovazione tecnologica che queste sfide presuppongono, nell’efficienza dell’operatività del servizio e della sua regolarità e soprattutto sulla piena introduzione dei servizi Maas”.

CARTA DI IDENTITÀ ELETTRONICA: SABATO 6 E DOMENICA 7 DICEMBRE NUOVO OPEN DAY CON PRENOTAZIONE NEL MUNICIPIO VII, NEGLI EX PIT E NELLA SEDE DI VIA PETROSELLI 52
Giovedì in Campidoglio la presentazione del libro “Il mondo in guerra”
Articoli popolari

Ultime notizie

A Rimini è emergenza lupi, il neonato comitato denuncia: “Fra un po’ arrivano in spiaggia…

AMBIENTE 0
”I timori dei residenti: "Sono una minaccia anche per...

Donna uccisa e sfigurata dalle botte ad Ancona, è caccia al marito

CRONACA ITALIANA 0
L'uomo era stato arrestato lo scorso aprile per maltrattamenti...

Tragedia a Parma, bimbo di un anno muore al Nido durante l’ora del riposino

CRONACA ITALIANA 0
Al vaglio l'ipotesi di un arresto cardiocircolatorio. Il sindaco...

