Previsti lavori su pulizia, servizi e sicurezza in vista dell’estate. La comunicazione arriva dal Comune dopo il rifinanziamento regionale
Il Comune di Fiumicino annuncia nuovi fondi regionali per le spiagge libere in vista della stagione balneare 2026. La comunicazione è stata diffusa oggi, lunedì 31 marzo, dall’ufficio stampa dell’ente.
Secondo quanto reso noto dal Comune, la Regione Lazio ha confermato uno stanziamento complessivo di 3 milioni di euro destinato ai litorali, con interventi previsti anche sul territorio di Fiumicino.
Le risorse saranno utilizzate per la manutenzione e la pulizia degli arenili, il potenziamento dei servizi, il monitoraggio ambientale e la sicurezza, oltre alla promozione di iniziative ed eventi legati alla stagione estiva.
“Accogliamo con grande favore questo importante finanziamento”, ha dichiarato il delegato al Demanio Marittimo Massimiliano Catini, sottolineando la possibilità di programmare interventi più strutturati anche nel medio periodo.
Al momento non sono stati resi noti i dettagli operativi né l’importo specifico destinato a Fiumicino. Un passaggio che sarà decisivo per capire tempi e portata concreta degli interventi sul litorale.
Nel 2025 la Regione Lazio aveva già stanziato 3 milioni di euro per le spiagge libere, con fondi assegnati anche a Fiumicino. Il nuovo annuncio si inserisce quindi in una linea di continuità, ma resta ora da verificare la formalizzazione degli atti per il 2026.
Per cittadini e operatori del territorio il nodo resta lo stesso: quando e come questi interventi si tradurranno in servizi concreti sulle spiagge.