BORBONA: SOTTOPOSTO AI DOMICILIARI MA ASSENTE AI CONTROLLI: DENUNCIATO DAI CARABINIERI

I Carabinieri della Stazione di Borbona hanno denunciato in stato di libertà all’Autorità Giudiziaria un 36enne residente nel comune di Posta, già noto alle Forze dell’Ordine, ritenuto responsabile del reato di evasione.

L’operazione è maturata nell’ambito degli ordinari controlli che i militari eseguono costantemente nei confronti dei soggetti sottoposti a misure restrittive della libertà personale, volti a verificare il rigoroso rispetto delle prescrizioni imposte.

Nello specifico, nel corso di due distinti accessi effettuati presso l’abitazione dell’uomo per la notifica di alcuni atti, i Carabinieri hanno accertato che lo stesso, nonostante fosse sottoposto al regime degli arresti domiciliari, era assente dal luogo di esecuzione della misura senza alcuna autorizzazione.

Alla luce degli accertamenti svolti e della documentazione raccolta, i militari hanno deferito il soggetto alla Procura della Repubblica per il reato di evasione, ai sensi dell’articolo 385 del Codice Penale. La normativa, infatti, punisce chiunque si allontani arbitrariamente dal domicilio stabilito, configurando il reato anche in caso di assenza temporanea non autorizzata dall’Autorità competente.

L’attività svolta si inserisce nel quadro del costante impegno dell’Arma dei Carabinieri nel monitoraggio del territorio e nel controllo delle misure cautelari e detentive alternative al carcere, presidio fondamentale per garantire l’effettività dei provvedimenti giudiziari e la sicurezza della cittadinanza.

Si dà atto, come di consueto, che il procedimento penale è ancora nella fase delle indagini preliminari e che eventuali responsabilità penali saranno valutate dall’Autorità Giudiziaria.