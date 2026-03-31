ARICCIA ELEZIONI COMUNALI: COSENTINO (AVS): TUTTO IL NOSTRO SUPPORTO A FABRIZIO PROFICO

Quanto accaduto ieri ad Ariccia è stato un vero bagno di folla per la presentazione del nostro candidato sindaco Fabrizio Profico.

Sostenuto da un’ampia coalizione di centro sinistra, il professore Profico, con una lunga esperienza politica e amministrativa ha dimostrato di essere capace di unire varie forze civiche e politiche intorno ad un progetto concreto e solido. Grazie alla presenza della nostra Elisabetta Piccolotti, Filiberto Zaratti, Alessandra Zeppieri, e ai rappresentanti degli altri partiti Adriano Zuccalà e Marietta Tidei, si sono affrontati tutti temi che riguardano il territorio e le persone: è all’interno comunità di Ariccia che sarà rivolta l’azione amministrativa di Fabrizio, e non a pochi, come fin’ora è stato fatto dalla destra.

Molte le figure di riferimento cittadine hanno aderito alla coalizione, che vedrà la partecipazione anche della lista Avs, grazie all’instancabile lavoro della nostra Consigliera comunale Francesca Monosilio, segretaria del circolo di Ariccia.

Seguiremo con presenza e passione questi giorni che ci porteranno alle elezioni comunali di Ariccia così come per tutti i comuni al voto.

Auguro buon lavoro a Fabrizio Profico e tutte le candidate e i candidati che si sono messi al servizio di un comune tanto amato della nostra Regione.