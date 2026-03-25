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Fiducia di consumatori e imprese, il dato ISTAT del 26 marzo misura la tenuta reale dell’Italia

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Dino Tropea
Author: Dino Tropea
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Grafica sulla fiducia economica in Italia: dati ISTAT su consumatori e imprese, spesa al supermercato, inflazione e lavoro, con Roma sullo sfondo.
Immagine creata con IA

Dopo mesi altalenanti, l’indicatore chiude il trimestre: da qui si capirà se la ripresa regge o resta fragile

C’è un momento in cui i numeri smettono di essere oscillazioni e iniziano a diventare direzione. Il dato sulla fiducia di consumatori e imprese che l’ISTAT pubblicherà il 26 marzo è esattamente quel momento.

Non è un aggiornamento qualsiasi. È il dato che chiude il trimestre e che permette di capire se gli ultimi mesi raccontano l’inizio di una ripresa oppure solo una sequenza di movimenti instabili.

Gennaio e febbraio hanno già mostrato un quadro incerto. Prima le imprese in miglioramento e le famiglie più caute, poi il contrario: consumatori in recupero e imprese in rallentamento. Un’alternanza che da sola non basta a definire una tendenza.

È qui che marzo diventa decisivo. Dopo tre mesi, le oscillazioni si chiariscono: o prendono una direzione, oppure confermano una fragilità più profonda.

Per chi guarda l’economia da lontano può sembrare un passaggio tecnico. In realtà è un dato che entra direttamente nella vita quotidiana.

Se la fiducia dovesse crescere in modo più stabile, il primo effetto si vedrà nei comportamenti delle famiglie. Si rimanda meno, si torna a programmare, si accettano spese che fino a poco prima venivano rinviate. Anche al supermercato cambia qualcosa: meno attenzione ossessiva al prezzo, più libertà nella scelta, meno rinunce sui prodotti non essenziali. Non è euforia, ma è un allentamento della tensione.

Se invece la fiducia dovesse restare debole o tornare a scendere, lo scenario è diverso. La prudenza diventa regola. Si continua a confrontare ogni prezzo, si scelgono marche più economiche, si taglia su tutto ciò che non è indispensabile. Non perché manchi completamente la capacità di spesa, ma perché manca la sicurezza nel futuro. E quando manca quella, anche chi potrebbe spendere preferisce aspettare.

Lo stesso vale per le imprese. Una fiducia più solida significa più investimenti, più assunzioni, maggiore disponibilità a rischiare. Una fiducia fragile, invece, blocca le decisioni: si rinvia, si riduce, si resta in difesa.

Su questo equilibrio pesano fattori che vanno oltre il controllo diretto del Paese: tassi di interesse ancora elevati, tensioni internazionali, una domanda globale che non è ancora tornata forte. Non fermano il sistema, ma lo rendono instabile.

Per questo il punto non è capire se la situazione sta migliorando o peggiorando in modo netto. Il punto è capire se sta diventando prevedibile.

Perché è la prevedibilità, prima ancora della crescita, che permette alle persone di fare scelte.

Il dato del 26 marzo servirà esattamente a questo: dire se famiglie e imprese stanno tornando a fidarsi abbastanza da muoversi con continuità, oppure se restano ferme in una zona intermedia fatta di piccoli passi e continue verifiche.

Non darà certezze definitive. Ma dirà una cosa molto concreta: se la ripresa sta iniziando a entrare nella vita reale delle persone, anche nelle scelte più semplici, oppure se resta ancora un equilibrio fragile che non basta a cambiare davvero i comportamenti.

Ed è lì che si gioca tutto. Non nei grandi numeri, ma in quello che succede ogni giorno, anche davanti a uno scaffale.

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Dino Tropea
Dino Tropeahttps://dinotropea.it
Dino Tropea è scrittore e autore di tre libri: «Lasciato Indietro» (Armando Editore), «Ombre e Luci di un Cammino» (Laura Capone Editore) e «Il regno sommerso di Coralyn» (VJ Edizioni Milano). La sua scrittura, empatica ed evocativa, mescola narrativa, poesia e riflessione sociale. Al centro ci sono le persone, con le loro cadute e le loro ripartenze. Resilienza, memoria e speranza non sono parole da copertina, ma esperienze vissute e poi restituite sulla pagina con sincerità. Lavora come curatore letterario, seguendo progetti editoriali e accompagnando autori nel dare forma alle loro storie. In passato ha ideato e condotto programmi radiofonici dedicati alla rinascita, all’arte e all’impegno sociale, portando al centro voci spesso lasciate ai margini. Oggi quella stessa attenzione continua nei suoi scritti e nelle collaborazioni culturali, con uno sguardo sempre rivolto a chi cerca un nuovo inizio.

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