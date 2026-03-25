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Roma. Rapine hotel centro: arrestato ex dipendente, svolta dopo mesi di indagini

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Dino Tropea
Author: Dino Tropea
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Roma. Rapine hotel centro Roma: arrestato mentre lavorava negli alberghi
Foto:www.questure.poliziadistato.it

Colpiva le reception del centro storico fingendo armi. Ora è in carcere: per gli hotel cambia il quadro della sicurezza dopo una serie di episodi iniziati ad agosto.

ROMA – È stato rintracciato e arrestato mentre lavorava di nuovo in un albergo del centro il ventottenne di origine marocchina ritenuto responsabile di una serie di rapine e tentate rapine negli hotel del centro storico. Il provvedimento è stato eseguito nelle ultime settimane e reso noto con un comunicato diffuso oggi, mercoledì 25 marzo 2026, dalla Polizia di Stato.

L’indagine, coordinata dalla Procura della Repubblica di Roma – Dipartimento criminalità diffusa e grave – ha ricostruito una sequenza di colpi tra agosto 2025 e i primi mesi del 2026. Nel mirino le reception di grandi strutture ricettive della Capitale, colpite soprattutto di notte.

Secondo quanto riferito dagli investigatori, l’uomo agiva con il volto parzialmente coperto e minacciava gli addetti fingendo di essere armato di coltello o mostrando una pistola poi risultata una replica. In almeno due episodi, tra novembre e gennaio, le vittime hanno reagito costringendolo alla fuga senza bottino.

Le indagini sono partite da più fascicoli aperti separatamente e poi accorpati. Hanno lavorato insieme gli agenti del Commissariato Viminale, del I Distretto Trevi-Campo Marzio e i Carabinieri della Stazione Quirinale. Determinanti, secondo gli inquirenti, l’analisi delle immagini di videosorveglianza e l’incrocio dei dati delle celle telefoniche.

Un elemento ha orientato da subito gli accertamenti: la sicurezza con cui l’uomo si muoveva nelle hall. Un comportamento che ha fatto ipotizzare un precedente impiego negli stessi ambienti. Ipotesi poi riscontrata: il giovane avrebbe lavorato in uno o più degli hotel presi di mira.

La svolta investigativa è arrivata a inizio febbraio dopo una rapina a Ostia. Da lì è stato possibile risalire all’indagato e chiedere una misura cautelare, accolta dal Gip per uno degli episodi contestati, quello di fine gennaio.

Dopo alcuni giorni di ricerche, l’uomo è stato trovato mentre lavorava nuovamente in una struttura alberghiera del centro. È stato portato nel carcere di Regina Coeli, a disposizione dell’autorità giudiziaria.

La vicenda resta nella fase delle indagini preliminari. Come previsto dalla legge, per l’indagato vale il principio di presunzione di innocenza fino a una eventuale sentenza definitiva.

Per gli alberghi del centro storico la notizia segna un passaggio concreto: dopo mesi di episodi ripetuti, si chiude almeno una prima fase investigativa. Resta aperta la questione della sicurezza nelle strutture ricettive, dove la conoscenza degli ambienti può trasformarsi in vulnerabilità.

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Dino Tropea
Dino Tropeahttps://dinotropea.it
Dino Tropea è scrittore e autore di tre libri: «Lasciato Indietro» (Armando Editore), «Ombre e Luci di un Cammino» (Laura Capone Editore) e «Il regno sommerso di Coralyn» (VJ Edizioni Milano). La sua scrittura, empatica ed evocativa, mescola narrativa, poesia e riflessione sociale. Al centro ci sono le persone, con le loro cadute e le loro ripartenze. Resilienza, memoria e speranza non sono parole da copertina, ma esperienze vissute e poi restituite sulla pagina con sincerità. Lavora come curatore letterario, seguendo progetti editoriali e accompagnando autori nel dare forma alle loro storie. In passato ha ideato e condotto programmi radiofonici dedicati alla rinascita, all’arte e all’impegno sociale, portando al centro voci spesso lasciate ai margini. Oggi quella stessa attenzione continua nei suoi scritti e nelle collaborazioni culturali, con uno sguardo sempre rivolto a chi cerca un nuovo inizio.

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