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Al Piccolo Teatro di Prova arriva lo spettacolo  “Mazza… Amore e Fantasia”

ROMA,FROSINONE,LATINA,VITERBO
Giorgia Fortunato
Author: Giorgia Fortunato
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Al Piccolo Teatro di Prova dal 27 al 29 marzo 2026 arriva lo spettacolo  “Mazza… Amore e Fantasia”
Al Piccolo Teatro di Prova dal 27 al 29 marzo 2026 arriva lo spettacolo  “Mazza… Amore e Fantasia”

AL PICCOLO TEATRO DI PROVA ARRIVA LO SPETTACOLO “MAZZA… AMORE E FANTASIA” DAL 27 AL 29 MARZO 2026 

Al Piccolo Teatro di Prova dal 27 al 29 marzo 2026 arriva lo spettacolo  “Mazza… Amore e Fantasia”, un viaggio ironico e autentico nella vita di un attore napoletano trapiantato nella grande metropoli, sospeso tra sogni, illusioni e realtà quotidiana.

Salvatore Mazza porta in scena un racconto personale e universale, fatto di provini, attese, piccoli successi e grandi contraddizioni, che ogni artista conosce bene. 


Lo spettacolo si ispira alla grande tradizione della comicità italiana, rielaborata in chiave personale e contemporanea.

Ne nasce un racconto vivo, dinamico, capace di mescolare linguaggi e registri diversi, passando con naturalezza dal sorriso alla riflessione. 


Il percorso artistico e umano di Mazza diventa così un ponte tra Napoli e Roma, tra radici e ambizioni, tra comicità e malinconia.

In scena si alternano ritmo, ironia e momenti più intimi, dando vita a un racconto che esplora il mestiere dell’attore e le sue infinite sfumature.

Uno spettacolo che parla a tutti: a chi sogna, a chi resiste e a chi, nonostante tutto, continua a credere nella magia del teatro. 

Con Salvatore Mazza 
Piccolo Teatro di Prova 
27, 28, 29 marzo 
Venerdì ore 21 
Sabato ore 18 e ore 21 
Domenica ore 18 

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