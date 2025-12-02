Dal 4 al 14 dicembre 2025 in scena lo spettacolo “Ho ragione lei”

martedì, Dicembre 2, 2025

PRIMO PIANO
Dal 4 al 14 dicembre 2025 in scena con lo spettacolo "Ha ragione lei"

DAI SOCIAL AL TEATRO GOLDEN. ATTESO DEBUTTO PER THE CONIUGI IN “HO RAGIONE LEI”

dal 4 al 14 dicembre 2025

The Coniugi

in

Ho ragione lei

con The Coniugi (Alina Person, Simone Gallo) scritto da Simone Gallo, Toni Fornari, Andrea Maia, Vincenzo Sinopoli regia di Toni Fornari produzione Goldenstar AM srl Teatro Golden

THE CONIUGY DAI SOCIAL A TEATRO!

La divertente coppia del web sbarca dai social direttamente al palcoscenico del Teatro Golden.

Dal 4 al 14 dicembre 2025 in scena con lo spettacolo “Ho ragione lei”, scritto dallo stesso Gallo con Toni Fornari, Andrea Maia, Vincenzo Sinopoli (prodotto da Goldenstar AM), 

arriva il duo comico The Coniugi, composto dagli attori Alina Person e Simone Gallo, che sui social raccontano il proprio quotidiano affrontando stereotipi e problematiche legate alla convivenza di ogni giorno.  

Nati inizialmente su Facebook con il passare del tempo si sono espansi anche su youtube, instagram e tik tok raggiungendo in totale un bacino di 680 mila followers e milioni di visualizzazioni.

La Person e Gallo fanno coppia anche nella vita reale e sono pronti a portare sul palco la propria routine attraverso sketch esilaranti che raccontano il dietro le quinte della vita a due.

Lo spettacolo non è solo un concentrato di comicità, ma anche un modo per riflettere sul valore della complicità e del rispetto in una relazione. 

“Ho ragione Lei” fa intuire chi dei due la spunterà, ma è proprio quel bisogno di avere ragione che darà il via al divertimento.

Scegliere cosa indossare per uscire, decidere un film da guardare assieme, trovare l’intimità a comando, avere i giusti spazi in casa:

questi e tanti altri i temi trattati e nei quali sicuramente il pubblico si ritroverà per confrontarsi, condividere in un  mix perfetto tra comicità, ritmo e interazione, Da non perdere. 

Orari spettacoli

  • giovedì – venerdì ore 21.00
  • sabato ore 17.00 e 21.00
  • domenica ore 17.00.

indirizzo 

Via Taranto, 36 – Roma 00182

telefono / whatsapp 

06.70493826

Redazione

