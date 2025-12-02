Una sala gremita d’amore per la partenza della campagna solidale “Pet Carpet: Un riciclo da Oscar”, che rimette in circolo accessori pet che non usiamo più da donare agli animali meno fortunati.

Dal 1 dicembre 2025 al 10 gennaio 2026

Una sala gremita d’amore al Circolo Canottieri Roma per la partenza della campagna natalizia solidale “Pet Carpet: Un Riciclo da Oscar”.

Quante ciotole, cucce, trasportini dimenticati ci sono in casa?

Sono ancora in perfette condizioni ma non li utilizziamo più, perché nostri cuccioli sono diventati adulti, oppure perché i nostri compagni a quattrozampe, purtroppo, sono volati sul Ponte dell’Arcobaleno.

In questo caso il dolore può nuovamente trasformarsi in un gesto del cuore.

Nei vari rifugi ci sono ,infatti, numerosi cani e gatti che non hanno mai ricevuto il calore di una famiglia e vivono circondati dalle cure e dall’affetto dei volontari, che hanno quotidianamente necessità di aiuto e sostegno, dalle piccole alle grandi cose.

Ed ecco che questa iniziativa pet – friendly, giunta alla sua IV edizione ed organizzata dall’associazione Pet Carpet, con la sua fondatrice la giornalista Federica Rinaudo, e il patrocinio dell’Arma dei Carabinieri, della Fnovi e in collaborazione con la Polizia di Stato, torna dal 1 dicembre 2025 al 10 gennaio 2026 a mettere in campo una serie di punti raccolta su Roma per fare in modo che le persone possano fare il gesto più bello: donare!

A presentare la campagna nello storico circolo in Lungotevere Flaminio la stessa Rinaudo con l’amatissimo conduttore Giancarlo Magalli ,che hanno dato vita ad uno spettacolo speciale, ricco di momenti musicali, proiezioni, testimonianze e un contest di cortometraggi e libri, sotto la regia di Vittorio Rombolà.

Una giuria di giornalisti e personaggi, tra cui la show girl e ballerina Carmen Russo, il ballerino e coreografo Enzo Paolo Turchi, l’attrice Emy Bergamo, la cantante Donatella Pandimiglio, la show girl Fanny Cadeo, l’illusionista Eleonora Princess of Magic, le giornaliste tv Francesca Bastone e Valentina Renzopaoli, Riccardo Alemano, direttore Automobile Club Roma, Giovanni Montanaro, direttore dello store Giulius di Saxa Rubra, Francesco Lerede, manager Monge, ha decretato i vincitori del contest.

Per la sezione cortometraggi: “Les Chat qui Chantant” realizzato dagli studenti della Scuola Internazionale di Comics e dedicato all’inclusione attraverso due mondi diversi, come un gatto di strada e uno di casa, che alla fine si innamorano; Menzione Speciale per “Odio” di Patrizia Pandolfo con la sua diversa prospettiva sugli animali meno apprezzati: i topolini.

Per la sezione libri a salire sul podio: Sara Cicolani con “Le favole di Joy” il barboncino influencer che conquista il web.

Applausi e consensi per gli artisti che si sono esibiti: la giovanissima cantante Carol Cadeo, gli attori Claudia Spedaliere e Luca Pennacchioni della Compagnia della Farsa, la ballerina Sarah Raffaella Montedoro, il coro I Fa Diesis Aps, e la compagnia di danza country Routes 57 Line Dance.

Durante la serata, resa possibile grazie a realtà leader come gli Store Giulius, l’amico degli animali, la Monge, l’Automobile Club Roma, è stato raccolto tantissimo cibo e accessori ritirati dai volontari di alcune associazioni presenti.

Come fare le donazioni di oggetti e alimenti pet?

Dal 1 dicembre saranno attivi i punti raccolta presso:

Il Circolo Canottieri Roma, gli store Giulius, alcune delegazioni dell’Automobile Club Roma.

Per info www.petcarpetfestival.it o petcarpetfestival@gmail.com

Non abbandonate gli oggetti, dategli una nuova vita e, soprattutto, ricordate l’importanza dell’adozione responsabile perché un animale è per sempre non solo a Natale.