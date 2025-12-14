Conte: “L’alleanza con il centrosinistra dipende dai programmi, il candidato viene dopo”

Il leader del M5S ad Atreju, sull’assenza di Schlein: “La sedia vuota è quella di Meloni”, poi rincara la dose sulla premier: “Non è patriottismo andare a Washington, inchinarsi e genuflettersi a Trump”

di Emanuele Nuccitelli

ROMA – “Noi siamo disponibili a dialogare con il Pd e le altre forze progressiste, se verrà fuori un’alleanza dipenderà, com’è nel dna del M5S, dai programmi. Se nel programma ci saranno scritte le nostre battaglie di sempre, dall’etica pubblica alla legalità, dalla giustizia ambientale e sociale noi ci saremo. Il problema del candidato verrà dopo”. Lo afferma il leader del M5S, Giuseppe Conte, parlando dal palco di Atreju. E sulla legge elettorale spiega: “Vediamo la proposta formale che arriverà e ci confronteremo in Parlamento, che è la sede istituzionale più idonea”.

CONTE: ASSENZA SCHLEIN? SEDIA VUOTA È QUELLA DI MELONI

“C’è una sedia vuota importante qui… Quella di Giorgia Meloni, la padrona di casa. Aveva esteso l’invito a venire anche a me, poteva esserci lei da buona padrona di casa”, dice Conte replicando al direttore del Giornale Tommaso Cerno che gli ha chiesto dell’assenza della segretaria del Pd, Elly Schlein. “Verrà il giorno in cui faremo questo confronto”, ha aggiunto il leader del M5S.

CONTE: NON È PATRIOTTICO GENUFLETTERSI A TRUMP; PLATEA ATREJU LO FISCHIA

“Per me non è patriottismo andare a Washington, inchinarsi e genuflettersi a Trump a promettere acquisti di gas liquido…”. Quando il leader del M5S, Giuseppe Conte, pronuncia queste parole la platea di Atreju borbotta, si sente qualche fischio in sala. Ai militanti di Fdi, Conte replica: “Non vorrei rompere il clima di festa, però se mi avete invitato… Se non volevate sentire altra musica rispetto a quella che sentite tutti i giorni non dovevate invitarmi scusate…”. Poi ribadisce senza mezzi termini: “Permettetemi di dire questo concetto perché sono dati di fatto: andare a Washington, promettere acquisti molto costosi di gas americano liquefatto, acquisti di armi, zero tassazione ai giganti del web americano, quello per me non è patriottismo. Senza peraltro nulla in cambio, attenzione, questo è il concetto”.

fonte «Agenzia DIRE» e l’indirizzo «www.dire.it»