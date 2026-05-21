Comunali, Pace(Pd): “In bocca al lupo ai candidati sindaci e consiglieri Pd ai Castelli Romani”

“Rivolgo, a nome del Circolo Pd Marino ‘Bruno Astorre’, il più sincero augurio di buon lavoro e un grande in bocca al lupo a tutte le candidate e i candidati sindaci, alle candidate e ai candidati consiglieri del Partito Democratico e delle coalizioni di centrosinistra impegnati nelle elezioni amministrative dei Castelli Romani. Questa tornata elettorale rappresenta un momento importante di partecipazione democratica e di confronto sui temi che riguardano il futuro delle nostre comunità: dalla qualità dei servizi pubblici alla scuola, dalla sostenibilità alla tutela del territorio, fino alla costruzione di città sempre più inclusive, moderne e vicine ai bisogni delle persone. Sono certa che le donne e gli uomini che hanno scelto di mettersi a disposizione dei cittadini sapranno affrontare questa sfida con passione, competenza e spirito di servizio, nel segno dei valori del centrosinistra e della buona amministrazione. Il voto resta infatti il principale strumento attraverso cui ciascuno può contribuire al futuro della propria comunità, anche attraverso il dialogo e il confronto con familiari, amici e persone care. A tutti i candidati va il nostro sostegno diretto; chiamiamo i nostri amici, i nostri parenti, nei comuni al voto per sostenerli. BUONE ELEZIONI”.

Così, in una nota stampa, Daniela Pace, segretaria cittadina del Pd Marino- Circolo “Bruno Astorre”.