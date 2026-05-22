L’Istituto Comprensivo 1 di Frosinone conquista la piazza: gimcane e sorrisi su due ruote

Oltre 200 bambini e le loro famiglie protagonisti dell’evento finale del progetto “Scuola in Bici”, tra sport, educazione stradale, mobilità sostenibile e tanto entusiasmo in piazza Salvo D’Acquisto

Un pomeriggio di festa tra bici, musica e sport

Un pomeriggio di sole, musica, sport e allegria ha trasformato piazza Salvo D’Acquisto in un grande circuito dedicato ai più piccoli. Si è svolto giovedì 21 maggio l’evento conclusivo del progetto “Scuola in Bici” dell’Istituto Comprensivo 1 di Frosinone, diretto dalla Dirigente Scolastica prof.ssa Edina Furlan, con la partecipazione di oltre 200 bambini e delle loro famiglie.

L’iniziativa, coordinata dalle docenti Antonella D’Emilia e Giovanna Gentile insieme a un ampio staff di insegnanti delle classi prime e seconde delle scuole primarie De Matthaeis, Lago Maggiore e Madonna della Neve, ha rappresentato il momento finale di un percorso educativo e formativo sviluppato durante l’intero anno scolastico.

L’evento, patrocinato dal Comune di Frosinone, ha visto la partecipazione di un’ampia rappresentanza dell’amministrazione cittadina, con la presenza del Sindaco Riccardo Mastrangeli, degli assessori Massimo Sulli, delegato alla Polizia Locale, e Mario Grieco, assessore all’Istruzione, oltre al comandante della Polizia Municipale Dino Padovani.

Educare alla mobilità sostenibile e alla sicurezza

“Scuola in Bici” nasce con l’obiettivo di promuovere la bicicletta come mezzo di trasporto ecologico, salutare, silenzioso e rispettoso dell’ambiente urbano. La bici viene così proposta ai bambini come strumento di mobilità sostenibile, capace di favorire autonomia, benessere fisico e rispetto degli spazi condivisi.

La manifestazione è stata preceduta da una lunga serie di attività teoriche e pratiche realizzate nel corso dell’anno scolastico grazie alla collaborazione della Polizia Municipale di Frosinone, della FIAB – Federazione Italiana Ambiente e Bicicletta, del già presidente dell’Unione Ciclistica Alatri Giancarlo Rossi e dell’esperto di ciclismo Mario Silvestri.

Le finalità del progetto hanno abbracciato temi fondamentali come salute, mobilità sostenibile, cooperazione, socializzazione, rispetto delle regole e sicurezza stradale. Attraverso lezioni teoriche e attività pratiche, gli studenti sono stati accompagnati in un percorso educativo volto a formare cittadini più consapevoli e futuri utenti della strada più responsabili.

Gimcane, percorsi e una piazza piena di sorrisi

Il pomeriggio conclusivo si è svolto in un clima di festa, con percorsi ciclistici, gimcane e attività sportive organizzate in aree dedicate alle diverse fasce d’età. Centinaia di bambini hanno pedalato in sicurezza trasformando la piazza in uno spazio di aggregazione, divertimento e condivisione.

A chiudere la manifestazione, una partecipata premiazione delle classi coinvolte nel progetto e una speciale “pesca” finale con un premio particolarmente atteso dai bambini: una bicicletta nuova.

Fondamentale anche il supporto degli sponsor che hanno sostenuto il progetto: Di Cosmo Libri, Cartolibreria Scaccia, Authentica Ristorazione, PizzaPì 3.0 Restaurant, Gustoseria Magale, Cinelli Impresa Edile, L’Arte della Costruzione di Veroli, GLM Impianti Srl e Ro.al Elettric General Impianti.

Il ringraziamento ai docenti e il valore del progetto

Un ringraziamento speciale è stato rivolto a tutti i docenti che hanno accompagnato i piccoli ciclisti durante l’intero anno scolastico: Antonella D’Emilia, Giovanna Gentile, Annamaria Ricci, Annarita Marcelli, Antonella Testa, Antonia Pellegrino, Filomena Mauti, Francesca Gentile, Francesca Paniccia, Massimo Galante, Luciana Cerelli, Luciana Roccatano, Lucrezia De Michele, Maria Mele, Marzia Cottarelli, Erminia Innico, Sara Mastrantoni e Stefania Germani.

“Scuola in Bici” si conferma così un’importante iniziativa educativa dell’Istituto Comprensivo 1 di Frosinone, capace di coinvolgere studenti, famiglie e istituzioni in una riflessione concreta sul tema della sicurezza, della salute e della mobilità sostenibile dei più piccoli. Perché, come dimostrato da questa giornata di festa, la cultura della bicicletta e del rispetto delle regole si impara anche – e soprattutto – sui banchi di scuola.