Coppa del mondo di Sci, Sofia Goggia agguanta il podio nella discesa di St. Moritz

ROMA – Eccola Sofia Goggia. Nella seconda discesa stagionale della Coppa del Mondo di sci alpino l’azzurra agguanta quel podio sfiorato in gara-1 sulla neve di St. Moritz, in Svizzera. All’indomani di un amaro quarto posto, la trentatreenne bergamasca svolge una prova quasi perfetta, taglia il traguardo con il tempo di 1:30.79 e conquista la terza posizione. Meglio di lei solo la sorprendente tedesca Emma Aicher, che trionfa in 1:30.50, e l’intramontabile statunitense Lindsey Vonn, che dopo il successo del venerdì ottiene il secondo posto con il crono di 1:30.74. Sesta Laura Pirovano, 24a Roberta Melesi, 28a Elena Curtoni, più indietro Nicol Delago, Nadia Delago, Sara Thaler e Vicky Bernardi. Per Goggia si tratta del 63º podio in carriera in Coppa del Mondo (l’ottavo complessivo a St. Moritz), il 38º in discesa nonché il primo stagionale. “Sono contenta per come ho sciato e per l’atteggiamento- il commento di Sofia dopo la gara- avevo più confidenza nelle gambe. Peccato per la lunga curva verso destra nel finale, sono entrata veloce ma non sono riuscita ad invertire bene. Mi sono ritrovata bassissima. Sono comunque soddisfatta della prestazione e del podio. Mi fa piacere essere così migliorata: è stata una prova solida”.

