CONOSCIAMO GLI SPARTAN BRAND AMBASSADOR 2026 – LUCA FAGIOLI

Chi sei nella vita e come hai conosciuto Spartan Race?

Nella vita sono un consulente finanziario da molti anni e svolgo questo lavoro con grande passione. Ho anche scritto un libro dedicato al mondo degli investimenti, perché credo molto nell’importanza dell’educazione finanziaria.

La mia passione per Spartan Race è iniziata circa quattro anni fa, quando un amico mi ha parlato di questo mondo. Così ho deciso di provare partecipando alla mia prima gara: una Spartan Sprint da 5 km in modalità open, quindi non competitiva. Da quel momento è nato un grande entusiasmo che mi ha portato ad allenarmi con sempre più dedizione: oggi mi alleno fino a 12 volte a settimana, perché per me Spartan significa passione, disciplina e voglia di migliorarsi.

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Qual è la gara Spartan che ti è rimasta più nel cuore?

Sicuramente la Spartan Morzine dello scorso anno. Una gara di 21 km con circa 1500 metri di dislivello tra le montagne.

Partivo con molti dubbi, perché non ero certo di essere pronto per una sfida di questo livello. Dopo oltre tre ore e mezza di salite e discese tra i sentieri, con passaggi spettacolari nella natura e anche nel lago, è arrivato un podio totalmente inaspettato. È stata un’emozione incredibile, resa ancora più bella dal momento post-gara, quando abbiamo festeggiato tutti insieme tra amici.

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Cosa significa per te essere Spartan Brand Ambassador?

Essere Spartan Brand Ambassador per me significa condividere una passione e aiutare altre persone ad avvicinarsi a questo mondo. È l’occasione per conoscere persone nuove, creare legami e supportare chi vuole mettersi alla prova per la prima volta.

Spartan è molto più di una gara: è una comunità di persone che si sostengono e crescono insieme attraverso la sfida.

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Cosa diresti a chi vuole iniziare una Spartan Race?

Direi semplicemente di provarci. Spartan è un’esperienza che ti permette di metterti alla prova e scoprire che spesso sei capace di fare molto più di quello che pensi.

Ma soprattutto è un ambiente dove nascono amicizie vere: persone che, gara dopo gara, diventano una vera e propria famiglia.