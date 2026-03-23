CONOSCIAMO GLI SPARTAN BRAND AMBASSADOR 2026 – FRANCESCA CORTESE

Chi sei? Di dove sei e che fai nella vita?

Ciao! Sono Francesca Cortese, vengo da Roma e sono una farmacista… spartana!

Quando è nata la tua passione per la Spartan Race e come hai scoperto questo mondo?

Ho scoperto questo mondo proprio nella mia città, Roma, in occasione della prima Spartan Race organizzata lì. Incuriosita dall’evento, accompagnai alcuni amici e ne rimasi subito affascinata!

Così decisi di partecipare alla gara successiva, a Orte, sempre con lo stesso gruppo: ci divertimmo tantissimo.

Subito dopo, però, un periodo difficile della mia vita mi ha fatto allontanare da tutto. Qualche tempo dopo ho avuto la fortuna di incontrare una persona speciale, che mi ha aiutata a riprendere in mano me stessa e le mie passioni, riportandomi in questo mondo.

Un mondo che mi ha regalato tantissimo: nuove amicizie, il coraggio di viaggiare da sola, la voglia di esplorare, di mettermi in gioco, migliorare e credere di più in me stessa. Ogni volta tornavo a casa con un bagaglio pieno di emozioni e sorrisi.

Insomma… da una vita svuotata sono passata a non avere più un attimo di tempo libero!

A fine 2023 ho affrontato la mia prima gara competitiva, dalla quale ho capito di voler iniziare a impegnarmi più seriamente.

Qual è stata la gara Spartan che ti è rimasta più nel cuore e perché?

Senza dubbio il mondiale a Sparta.

Sono arrivata con l’intenzione di affrontare qualcosa di più grande di me: la mia prima Trifecta Weekend, con oltre 50 km e tantissimi ostacoli.

È stata un’esperienza intensa, quasi surreale, in un contesto suggestivo. Non avrei mai pensato di riuscire a finirla… e invece ce l’ho fatta!

Cosa significa per te essere una brand ambassador Spartan e cosa diresti a chi vuole iniziare?

Per me significa trasmettere la mia passione per lo sport e per questo mondo. Raccontarmi per motivare le persone a mettersi in gioco, ad affrontare le proprie paure e insicurezze, anche quando chi ti circonda non riesce a comprenderti.

Significa rispettare i propri tempi, stringere i denti quando serve e non smettere mai di lottare. Dritti per la propria strada con impegno, passione e disciplina, sapendo che tante volte si cadrà, ma anche che, in silenzio, si lavorerà per rialzarsi.

A chi vuole iniziare direi semplicemente:

“Prova… e poi spiegami come fai a non innamorarti!”