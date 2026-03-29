CICLOTURISMO, MAGLIOCCHETTI: “PALESTRINA PROTAGONISTA A PADOVA CON UN PROGETTO STRATEGICO PER LA MOBILITÀ SOSTENIBILE”

“La partecipazione alla Fiera del Cicloturismo di Padova ha rappresentato un’importante vetrina per la nostra città e per il lavoro che stiamo portando avanti sulla mobilità sostenibile”. Così l’assessore alla mobilità del Comune di Palestrina, Manuel Magliocchetti, a margine dell’evento che ha visto la presenza del territorio all’interno dello stand della Regione Lazio e di Anci Lazio.

Abbiamo presentato un progetto concreto e già in fase di avvio – prosegue Magliocchetti – che riguarda la realizzazione della nuova ciclopedonale di Palestrina, un intervento strategico di ricucitura urbana lungo il tracciato della storica ferrovia Roma–Fiuggi. Il progetto prevede la realizzazione di un percorso che collegherà piazza Amintore Fanfani (ex stazione) a piazza Italia, restituendo alla comunità un tratto significativo della propria storia e creando allo stesso tempo un nuovo spazio verde dedicato alla mobilità dolce. Si tratta di un’iniziativa che unisce memoria, territorio e futuro – aggiunge – con l’obiettivo di migliorare la qualità della vita, favorire gli spostamenti non inquinanti e valorizzare il paesaggio urbano. Un intervento che si inserisce nel più ampio progetto di recupero, in chiave ciclabile, dell’ex tracciato ferroviario fino a Fiuggi.L’opera, finanziata nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), rappresenta un tassello importante nella strategia di sviluppo sostenibile della città. Palestrina continua a pedalare nella direzione giusta”, conclude Manuel Magliocchetti, assessore alla mobilità del Comune di Palestrina.