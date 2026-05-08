CASPERIA. I CARABINIERI IDENTIFICANO E DENUNCIANO L’AUTORE DI FURTI DI PEDANE AI DANNI DI DUE COMMERCIANTI LOCALI

I Carabinieri della Stazione di Casperia, a conclusione di una mirata attività d’indagine, hanno deferito in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Rieti un cittadino di nazionalità albanese, ritenuto responsabile di furto aggravato continuato.

La comunicazione della notizia di reato è stata trasmessa all’Autorità Giudiziaria al termine degli accertamenti svolti in merito a delle denunce presentate presso il citato Comando dell’Arma da due commercianti della zona che, nei mesi scorsi, avevano segnalato l’ammanco di numerose pedane in legno, per un valore complessivo di circa 1.000 euro.

L’attività investigativa, sviluppata attraverso l’incrocio di diverse testimonianze concordanti, ha permesso ai militari di restringere il campo delle ricerche e di concentrare l’attenzione su un autista che, per motivi di lavoro, transitava frequentemente nell’area.

L’uomo, sfruttando la disponibilità di un mezzo pesante, era riuscito a caricare il materiale e ad allontanarsi rapidamente, convinto che la propria residenza fuori provincia potesse garantirgli l’impunità.

Nonostante i tentativi di non lasciare tracce, i Carabinieri sono riusciti a ricostruire i suoi spostamenti e a risalire con certezza alla sua identità.

Gli esiti degli accertamenti sono stati trasmessi all’Autorità Giudiziaria reatina per le valutazioni di competenza.

Si dà atto, come di consueto, che il procedimento penale è ancora nella fase delle indagini preliminari e che eventuali responsabilità penali saranno valutate dall’Autorità Giudiziaria.