The Gift + Torrebruma: tra Bologna e Firenze la “magia” diventa esperienza educativa

Dal 22 maggio al 17 luglio 2026, tra Bologna e Firenze, il LARP sale simbolicamente in cattedra con “The Gift + Torrebruma”, dando ai giovanissimi una preziosa occasione di confronto, scoperta di sé e intrattenimento per costruire un percorso di crescita condiviso attraverso i linguaggi dell’arte, del teatro e della narrazione immersiva.

Promossa da Fondazione La Città Ideale, in collaborazione con SIAE, l’iniziativa – che per la prima volta in Italia introduce il LARP (live action role play) all’interno di percorsi educativi strutturati – parte da un quesito potente: cosa accade quando la magia smette di essere finzione e diventa responsabilità reale?

Dopo aver attraversato libri, cinema e serie tv, il fantasy diventa ora esperienza vissuta. Il LARP è una forma di narrazione immersiva in cui i partecipanti interpretano personaggi e influenzano direttamente lo sviluppo degli eventi, senza distinzione tra spettatori e attori, che trova spazio anche in ambito educativo per la sua capacità di sviluppare competenze relazionali, consapevolezza personale e comprensione delle dinamiche sociali.

Cuore dell’iniziativa sono due esperienze complementari che condividono una stessa idea: la “magia” come forza concreta che altera relazioni, scelte e responsabilità. In The Gift si manifesta come energia che nasce dalle mani. In Torrebruma prende la forma di una scuola in cui la magia è linguaggio del presente. Due sistemi immersivi diversi, ma costruiti sullo stesso principio: non si osserva la realtà, la si attraversa seguendo un modello in cui narrazione immersiva, arti performative e gioco diventano strumenti per indagare responsabilità individuali e dinamiche collettive.

Il primo appuntamento è “The Gift”, in anteprima il 22 maggio 2026 – e in replica il 23 e 24 maggio – a Bologna all’interno di Play – Festival del Gioco. Ambientato in un’università italiana e pensato per le scuole secondarie di secondo grado, racconta la scoperta, da parte di alcune giovani donne, di un potere reale: generare elettricità dalle mani, capace di alterare gli equilibri tra individui e istituzioni.

Ispirato al romanzo The Power e scritto e diretto da Miranda Angeli, Chiara Avellis, Alessia De Luca, Alessia Favilli, Chiara Magliacane, Federico Yang Maoloni e Martina Sassano, il progetto coinvolge attivamente il pubblico, che entra nella narrazione e ne determina lo sviluppo.

A seguire, “Torrebruma”, percorso immersivo residenziale per under 18 in programma al Convento dell’Incontro in tre cicli: 28 giugno – 3 luglio 2026, 5 – 10 luglio 2026, 12 – 17 luglio 2026. In questo contesto la magia non è un potere individuale, ma un sistema condiviso: una scuola di magia contemporanea in cui i partecipanti vivono per una settimana all’interno di un mondo narrativo strutturato.

Ideato da Umberto Francia, con la scrittura di Daniele Coccia ed Elena Bianco e ispirato a A Wizard of Earthsea, tra i testi fondamentali del fantasy moderno per la sua riflessione sul potere, sul linguaggio e sull’identità, Torrebruma utilizza il fantastico per leggere la realtà. Nell’opera di Le Guin la magia non è dominio, ma conoscenza e responsabilità: un principio che Torrebruma traduce in esperienza educativa, dove ogni scelta ha conseguenze e ogni relazione diventa parte integrante del sistema

Realizzato in dialogo con Eryados e Larp Studio, “The Gift + Torrebruma” propone un approccio in cui il LARP si configura come infrastruttura narrativa per leggere il presente. In entrambi i percorsi, i partecipanti sono co-autori dell’esperienza: attivano il sistema, lo modificano e ne attraversano le implicazioni, trasformando il fantastico in uno strumento di interpretazione della realtà contemporanea.

THE GIFT

in anteprima venerdì 22 maggio 2026 e in replica il 23 e 24 maggio all’interno di Play – Festival del Gioco a Bologna | Viale della Fiera, 20 – 40127 Bologna (BO)

TORREBRUMA

dal 28 giugno al 3 luglio, dal 5 al 10 luglio e dal 12 al 17 luglio 2026

presso il Convento dell’Incontro a Bagno a Ripoli | Via dell’Incontro, 1, 50012 Bagno a Ripoli (FI)

Per informazioni: www.fondazionelacittaideale.it | www.eryados.com | www.larpstudio.it