EVADE DAI DOMICILIARI PER LA QUARTA VOLTA IN POCO PIÙ DI UN MESE: ARRESTATO DAI CARABINIERI

I militari dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Cittaducale hanno tratto in arresto per il reato di evasione, per la quarta volta nel giro di poco più di un mese, un ottantenne del posto già noto alle forze dell’ordine.

L’uomo, attualmente sottoposto al regime degli arresti domiciliari, è stato sorpreso a circa 200 metri dalla propria abitazione mentre si trovava a bordo della sua autovettura sprovvisto di qualsiasi autorizzazione e privo di un giustificato motivo. Fermato dai militari e accertata l’evidente violazione delle prescrizioni imposte, è stato immediatamente dichiarato in stato di arresto.

Si tratta solo dell’ultimo episodio di una lunga e reiterata serie di violazioni della misura cautelare. Tra i mesi di marzo e aprile di quest’anno, infatti, il pensionato si era già reso protagonista di analoghe condotte: lo scorso 10 marzo era stato sorpreso a circa 100 metri dall’abitazione a bordo della stessa autovettura, mentre il 27 marzo era stato nuovamente fermato mentre si trovava a 400 metri dal domicilio. Ancora più singolare l’episodio del 16 aprile, quando i militari lo avevano intercettato a circa 300 metri da casa mentre si trovava alla guida di un trattore agricolo. In tutte queste circostanze, i Carabinieri erano tempestivamente intervenuti procedendo all’arresto in flagranza per evasione.

Le misure restrittive a carico dell’anziano traggono origine da precedenti e gravi vicende giudiziarie legate a maltrattamenti in ambito familiare e minacce, denunciate dalla moglie e riguardanti anche la figlia. Tali episodi avevano portato l’Autorità Giudiziaria ad adottare specifici provvedimenti cautelari nei suoi confronti, a tutela dei familiari.

Al termine delle odierne formalità di rito, l’Autorità Giudiziaria, prontamente informata dai militari operanti, ha disposto nuovamente la sottoposizione dell’uomo al regime degli arresti domiciliari presso la sua abitazione.

Si dà atto, come di consueto, che il procedimento penale è ancora nella fase delle indagini preliminari e che eventuali responsabilità penali saranno valutate dall’Autorità Giudiziaria.