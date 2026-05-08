UTTI URLANO CHE VOGLIONO LA PACE, MA ARRIVERA’ LA GUERRA!

E’ vero che alcuni tiranni vogliono la guerra, ma anche molti milioni di persone odiano chi ha idee diverse dalle loro, e tanti fanno pesare sugli altri il loro potere, anche se minimo. Così malgrado tanti avvertimenti, si arriverà alla guerra mondiale.

Da secoli la Madonna ripete che con le preghiere e il digiuno possiamo fermare guerre e terremoti. Ma chi lo fa? Gli antichi abitanti di Ninive purtroppo restano un esempio biblico dimenticato, persino da tanti insospettabili.

A Genazzano a 60 Km da Roma, nessuno ricorda il miracolo di un quadro, che da 6 secoli è sospeso nel vuoto senza sostegni. A La Salette (vicino a Grenoble in Francia) la veggente fu perseguitata perchè riferiva messaggi sgraditi, infatti è sepolta ad Altamura in Puglia. Dopo un secolo è ancora segreta una profezia di Fatima in Portogallo, e si recitano solo metà delle preghiere che vi furono insegnate. A Mediugorje (Bosnia) dopo 46 anni, la situazione è molto ingarbugliata, e non sono riconosciuti i miracoli. Proprio come a Petralia Sottana (Palermo), dove alcuni si rifiutano persino di parlare col veggente di San Michele Arcangelo, che da 14 anni ripete cose vecchie di 2000 anni, e a volte ai politici la richiesta di abolire divorzio e aborto, ai preti di rimettere a fine Messa le preghiere come ordinato da Papa Leone 13° e di avere più esorcisti, infine a tutti di andare in pellegrinaggio ogni anno a Petralia a maggio e settembre.

Una volta è stato ascoltato su Zona Bianca di Rete4, e da tanti giornali (anche questo)! Speriamo che presto tutti cambino atteggiamento, perchè chi trascura la realtà di tanti avvertimenti, non avrà la pace ma una guerra mondiale.