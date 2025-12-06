domenica, Dicembre 7, 2025

CAMPAGNA INFORMATIVA PREVENZIONE FURTI E TRUFFE: I CARABINIERI DELLA STAZIONE DI COLLALTO SABINO INCONTRANO I CITTADINI DELLA GIURISDIZIONE

RIETI e PROVINCIA
Continuano, su impulso del Comando Provinciale Carabinieri di Rieti, gli incontri informativi rivolti alla popolazione, con particolare attenzione alle cosiddette “fasce deboli”, al fine di prevenire reati quali truffe e furti.

Nell’ambito di tale iniziativa, il Maresciallo Maggiore Tiziano Pompili, Comandante della Stazione Carabinieri di Collalto Sabino, affiancato dai suoi collaboratori, ha incontrato complessivamente circa 100 cittadini residenti nei comuni ricadenti nella giurisdizione di quel Comando dell’Arma.

Gli incontri si sono svolti presso le Sale Consiliari dei Comuni di Collalto Sabino, Collegiove e Nespolo, alla presenza dei Sindaci dei rispettivi territori.

Si è trattato di un’importante occasione per approfondire il tema della prevenzione dei reati contro il patrimonio. Il Comandante di Stazione ha infatti illustrato le modalità più ricorrenti con cui questi reati vengono perpetrati — tra cui le truffe telefoniche, le simulazioni di sinistri stradali, i raggiri mediante SMS o email — esortando la popolazione a segnalare tempestivamente ai Carabinieri la presenza di persone o veicoli sospetti.

I Carabinieri hanno poi risposto ai numerosi quesiti posti da coloro che hanno partecipato agli incontri, offrendo suggerimenti concreti e semplici regole di comportamento utili a ridurre il rischio di cadere vittime di malintenzionati.

Al termine degli eventi, i militari dell’Arma hanno distribuito un apposito volantino informativo contenente indicazioni pratiche per la prevenzione di questi odiosi reati, riaffermando l’impegno dei Carabinieri nel garantire prossimità, ascolto e tutela dei cittadini.

