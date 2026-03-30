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BDTRONIC: COSENTINO (AVS): DIFENDIAMO I DIRITTI DELLE LAVORATRICI E DEI LAVORATORI

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costantino sacchetto
Author: costantino sacchetto
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BDTRONIC: COSENTINO (AVS): DIFENDIAMO I DIRITTI DELLE LAVORATRICI E DEI LAVORATORI

Presentate in Regione Lazio grazie all’impegno della Consigliera Zeppieri ed al Senato a prima firma del senatore AVS Tino Magni interrogazioni per sollecitare l’interessamento e la presa in carico della vertenza che riguarda i lavoratori e le lavoratrici della Bdtronic.
L’azienda sita nel reatino disattendendo anche gli accordi presi con le parti sindacali e la Regione Lazio ha infatti trasferito tutti i macchinari e le attività in Germania di fatto prevedendo la vendita dello stabilimento o la definitiva chiusura.
Le sorti di quasi 50 lavoratori e lavoratrici e delle rispettive famiglie non possono essere liquidate come una mera pratica immobiliare.
Occorre trovare una soluzione industriale, come auspicato dal segretario generale Fiom Cgil Roma e Lazio Luigi D’Antonio, che garantisca il reimpiego di queste persone. Occorrono risposte chiare e immediate e sinistra italiana – avs non spegnerà i fari su questa vicenda che mette a rischio la stabilità economica di quasi 50 famiglie.

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