Balneari, Gianluca Quadrini (ANCI Lazio) al convegno di Fregene: “Sinergia tra Comuni e imprese per un nuovo Patto per il Mare”

​Il dirigente di ANCI Lazio ringrazia il Presidente di FederBalneari Italia, Marco Maurelli: “Fondamentale il suo impegno per la tutela del comparto e lo sviluppo della Blue Economy”

Presso lo stabilimento Levante di Fregene, il dirigente di ANCI Lazio, Gianluca Quadrini, ha preso parte all’importante incontro pubblico “Il futuro delle concessioni balneari – Patto per il Mare del Lazio accessibile e sostenibile”. L’evento ha riunito i principali attori del settore per discutere le riforme legislative e le prospettive di crescita del litorale laziale.

​Nel corso del suo intervento, Quadrini ha voluto esprimere un sentito ringraziamento agli organizzatori, ponendo l’accento sulla proficua collaborazione tra le istituzioni locali e le associazioni di categoria:

​”Un ringraziamento particolare va al Presidente di FederBalneari Italia, Marco Maurelli, per la straordinaria determinazione nel promuovere questo momento di confronto strategico,” ha dichiarato Gianluca Quadrini. “Grazie alla sua visione e all’impeccabile organizzazione curata insieme ad Alberto Cecere, oggi abbiamo ribadito che il futuro delle nostre coste non può prescindere da una sinergia totale tra i Comuni e le imprese balneari. Il lavoro di Maurelli è un pilastro fondamentale per garantire stabilità a un settore che è il motore trainante del turismo nella nostra regione.”

​La visione di ANCI Lazio

Gianluca Quadrini ha poi tracciato la rotta per i prossimi mesi, sottolineando come l’Associazione Nazionale Comuni Italiani (ANCI) del Lazio sia in prima linea per supportare le amministrazioni costiere nelle complesse sfide normative:

​Tutela degli investimenti: Necessità di regole chiare che proteggano la storia e il valore delle imprese balneari esistenti.

​Sostenibilità e Innovazione: Promozione di una “Blue Economy” che sappia coniugare il profitto economico con la protezione ambientale e la lotta all’erosione.

​Accessibilità universale: L’obiettivo di un mare realmente inclusivo, capace di offrire servizi di eccellenza a tutti i cittadini senza distinzioni.

​”I Comuni sono i primi custodi del territorio,” ha concluso Quadrini. “Insieme a FederBalneari e alle reti d’impresa, continueremo a lavorare affinché il ‘Patto per il Mare’ diventi una realtà concreta, capace di dare certezze agli operatori e prestigio internazionale a tutto il litorale laziale.”

​Ufficio Stampa Gianluca Quadrini

Dirigente ANCI Lazio