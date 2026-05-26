Con le preferenze si compone il gruppo di maggioranza di Visione Comune

Trevi Nel Lazio, Prossima fase il conferimento delle deleghe

I risultati delle amministrative di ieri, hanno decretato il cambiamento alla guida del paese con 652 voti il 53,42% Francesco Graziani (Visione Comune) è il nuovo Sindaco che supera di 80 voti il Sindaco uscente Silvio Grazioli 545 voti il 46,58% (Trevi Nel Futuro). L’affluenza alle urne è stata del 81,07%, rispetto all’ 82,44% delle precedenti elezioni. Spettano dunque alla maggioranza 7 seggi ed alla minoranza 3 seggi. In base alle preferenze ottenute entrano in maggioranza insieme al neo Sindaco Francesco Graziani: Giammarco Cecconi (144 preferenze), Simonetta Passeri (88 preferenze), Michela Iona (62 preferenze) Franco Cerri e Lidano Cera (entrambi con 53 preferenze), Michela Anzidei (47 preferenze) e Roberto Barbona (41 preferenze). Sui banchi della minoranza siederà l’ex Sindaco Silvio Grazioli. Stefania Mari (103 preferenze) e Pietro Salvatori ( 74 preferenze). Logicamente in base al criterio che si attuerà il Sindaco provvederà al conferimento delle deleghe.