CARTA DI IDENTITÀ ELETTRONICA: SABATO 6 E DOMENICA 7 DICEMBRE NUOVO OPEN DAY CON PRENOTAZIONE NEL MUNICIPIO VII, NEGLI EX PIT E NELLA SEDE DI VIA PETROSELLI 52

Roma, 3 dicembre 2025 – Gli Open Day dedicati alla Carta di Identità Elettronica (CIE) continuano nel fine settimana di sabato 6 e domenica 7 dicembre, con le aperture straordinarie degli uffici anagrafici del Municipio VII (sabato 6), mentre gli ex Punti Informativi Turistici di piazza delle Cinque Lune, piazza Sonnino, piazza Santa Maria Maggiore insieme al punto di rilascio di Via Petroselli 52, saranno attivi sia nella giornata di sabato 6 che in quella di domenica 7.

Per poter richiedere la Carta di Identità in occasione degli Open Day è sempre obbligatorio l’appuntamento, prenotabile a partire dalle ore 9 di venerdì 5 dicembre fino a esaurimento disponibilità sul sito Agenda CIE del Ministero dell’Interno (https://www.prenotazionicie.interno.gov.it/).

Per espletare la richiesta bisognerà presentarsi muniti di prenotazione, di fototessera, di una carta di pagamento elettronico e del vecchio documento.

ORARI E INDIRIZZI DEL MUNICIPIO COINVOLTO SABATO 6 DICEMBRE 2025

Municipio VII: la sede di piazza Cinecittà 11, sarà aperta sabato dalle ore 8.30 alle 16.00.

ORARI DEGLI EX PIT E DELLA SEDE DI VIA PETROSELLI 52 PER LE GIORNATE DI SABATO 6 E DOMENICA 7 DICEMBRE 2025

Gli sportelli di piazza delle Cinque Lune, piazza Sonnino, piazza Santa Maria Maggiore e via Petroselli 52 saranno aperti sabato 6 dalle 8.30 alle 16.30 e domenica 7 dalle 8.30 alle 12.30.