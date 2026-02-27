venerdì, Febbraio 27, 2026

Al via i lavori per l'adeguamento a quattro corsie della Salaria nel tratto Roma-Rieti

RIETI e PROVINCIA
È ufficialmente iniziato il cantiere per l’adeguamento a quattro corsie della strada statale 4 “Salaria” nel tratto compreso tra il km 56,000 e il km 64,000, tra le località Ponte Buita e San Giovanni Reatino, in provincia di Rieti. Questo intervento rappresenta un passaggio cruciale nell’attuazione del Piano di potenziamento della Salaria e segna l’avvio concreto dell’intera opera nel lotto 1.

Il 26 febbraio si è svolta la cerimonia di inaugurazione del cantiere, alla quale hanno partecipato importanti figure istituzionali e politiche. Tra i presenti, il vicepresidente del Consiglio e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, il vicepresidente e assessore allo Sviluppo economico della Regione LazioRoberta Angelilli, e l’assessore regionale ai Lavori pubblici della Regione Lazio, Manuela Rinaldi.

Erano inoltre presenti il commissario straordinario per gli interventi infrastrutturali sulla SS4 “Salaria”, Fulvio Maria Soccodato, l’amministratore delegato di AnasClaudio Andrea Gemme, il deputato di Fratelli d’Italia e Questore della Camera, Paolo Trancassini, e Mariano Calisse, coordinatore provinciale della Lega.

La cerimonia ha visto la partecipazione anche di rappresentanti locali di rilievo, tra cui la presidente della Provincia di RietiRoberta Cuneo, il sindaco del Comune di RietiDaniele Sinibaldi, e il sindaco del Comune di Torricella in SabinaFloriana. Erano inoltre presenti vari sindaci dei comuni limitrofi, come Matteo Massimi (Poggio Moiano), Matteo Ippolito (Frasso Sabino), Danilo Pezzotti (Toffia), Fabrizio Crescenzi (Monteleone Sabino) e altri amministratori locali.

Importante è stata anche la presenza delle forze dell’Ordine, con rappresentanti di PoliziaCarabinieriPolizia Locale e Guardia di Finanza, a garantire la sicurezza e l’ordine durante l’evento. Inoltre, ha partecipato il Nucleo Ispettori Forestali di Poggio Moiano (Rieti), con la presenza del Dirigente Nazionale Superiore, il Cav. Dr. Piero Fusaglia.

L’intervento di ampliamento della Salaria è fondamentale per migliorare la viabilità e la sicurezza lungo questo importante asse stradale, facilitando il collegamento tra Roma e Rieti e contribuendo allo sviluppo economico e infrastrutturale della regione.

