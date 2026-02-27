Carnevale all’Alessandrino: festa, inclusione e presidio del territorio

Si è svolta il 17 febbraio, a partire dalle ore 16.30 in Piazza dell’Acquedotto Alessandrino (via Pietro Castelli), l’iniziativa “Carnevale – Ogni diverso è uguale”, un evento contro il razzismo che ha coinvolto il quartiere in un pomeriggio di festa, musica e partecipazione.

Il programma ha animato l’area con DJ set, show di percussioni itinerante, esibizione della Tribù “Akuna Matata”, truccabimbi e, dalle ore 18.00, la sfilata in maschera lungo le strade del quartiere, registrando una significativa presenza di famiglie e residenti.

Durante l’intero svolgimento della manifestazione, il servizio di viabilità è stato garantito da quattro operatori del Nucleo Ispettori Forestali di Roma Capitale – Antonino, Angelo R., Marina e Cinzia – che hanno operato in stretta collaborazione con la Polizia Locale di Roma Capitale – Municipio V Casilino.

Il coordinamento tra il Nucleo Ispettori Forestali e la Polizia Locale ha assicurato un presidio costante del territorio, consentendo il regolare svolgimento delle attività in programma e garantendo condizioni di sicurezza e ordine pubblico per tutti i partecipanti.

L’iniziativa ha rappresentato un importante momento di aggregazione per il quartiere Alessandrino, confermando il valore della sinergia tra istituzioni e operatori sul territorio per la buona riuscita degli eventi pubblici e per la promozione di messaggi di inclusione e rispetto.